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Ликёр, который можно есть ложкой — домашний рецепт, от которого невозможно оторваться

1:57
Еда

Этот кремовый ликер идеально подходит к кофе, чаю, мороженому и даже выпечке. В отличие от магазинного, домашний вариант обходится дешевле, а по вкусу превосходит большинство покупных аналогов. Главное — использовать качественные ингредиенты и соблюдать пропорции.

ликер
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
ликер

Ингредиенты 

— 6 куриных желтков
— 180 мл сливок 22%
— 200 г сахара
— 300 мл коньяка (можно заменить бренди, ромом или виски)
— 1 ч. л. ванильной эссенции

Как приготовить яичный ликер

  1. Подготовьте ингредиенты. Разделите желтки и белки (белки можно использовать для других блюд).
  2. Смешайте основу. В жаропрочной миске соедините желтки, сахар и ванильную эссенцию, взбейте венчиком.
  3. Приготовьте водяную баню. Поставьте миску над кипящей водой и, помешивая, прогревайте 4 минуты.
  4. Добавьте сливки. Влейте их комнатной температуры и продолжайте взбивать на водяной бане ещё 4 минуты.
  5. Влейте алкоголь. Немного подогрейте коньяк, затем аккуратно вмешайте его в яичную массу, взбивая ещё 6 минут.
  6. Процедите и охладите. Перелейте в бутылку, охладите и дайте настояться хотя бы 3 дня.

Советы по приготовлению

— Если хотите менее сладкий вариант, уменьшите количество сахара.
— Для более густой консистенции используйте жирные сливки (30–35%).
— Для мягкого вкуса лучше выбрать коньяк или бренди, а для яркости — ром или виски.
— Ликер хранится в холодильнике до 3 недель, со временем он становится гуще.

Этот ликер — не просто напиток, а целый десерт в бокале. Он идеально подходит для зимних вечеров, праздничных застолий и уютных посиделок с друзьями.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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