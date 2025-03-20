Ликёр, который можно есть ложкой — домашний рецепт, от которого невозможно оторваться

Этот кремовый ликер идеально подходит к кофе, чаю, мороженому и даже выпечке. В отличие от магазинного, домашний вариант обходится дешевле, а по вкусу превосходит большинство покупных аналогов. Главное — использовать качественные ингредиенты и соблюдать пропорции.
— 6 куриных желтков
— 180 мл сливок 22%
— 200 г сахара
— 300 мл коньяка (можно заменить бренди, ромом или виски)
— 1 ч. л. ванильной эссенции
— Если хотите менее сладкий вариант, уменьшите количество сахара.
— Для более густой консистенции используйте жирные сливки (30–35%).
— Для мягкого вкуса лучше выбрать коньяк или бренди, а для яркости — ром или виски.
— Ликер хранится в холодильнике до 3 недель, со временем он становится гуще.
Этот ликер — не просто напиток, а целый десерт в бокале. Он идеально подходит для зимних вечеров, праздничных застолий и уютных посиделок с друзьями.
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