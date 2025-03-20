Ликёр, который можно есть ложкой — домашний рецепт, от которого невозможно оторваться

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кремовый ликер идеально подходит к кофе, чаю, мороженому и даже выпечке. В отличие от магазинного, домашний вариант обходится дешевле, а по вкусу превосходит большинство покупных аналогов. Главное — использовать качественные ингредиенты и соблюдать пропорции.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain ликер

Ингредиенты

— 6 куриных желтков

— 180 мл сливок 22%

— 200 г сахара

— 300 мл коньяка (можно заменить бренди, ромом или виски)

— 1 ч. л. ванильной эссенции

Как приготовить яичный ликер

Подготовьте ингредиенты. Разделите желтки и белки (белки можно использовать для других блюд). Смешайте основу. В жаропрочной миске соедините желтки, сахар и ванильную эссенцию, взбейте венчиком. Приготовьте водяную баню. Поставьте миску над кипящей водой и, помешивая, прогревайте 4 минуты. Добавьте сливки. Влейте их комнатной температуры и продолжайте взбивать на водяной бане ещё 4 минуты. Влейте алкоголь. Немного подогрейте коньяк, затем аккуратно вмешайте его в яичную массу, взбивая ещё 6 минут. Процедите и охладите. Перелейте в бутылку, охладите и дайте настояться хотя бы 3 дня.

Советы по приготовлению

— Если хотите менее сладкий вариант, уменьшите количество сахара.

— Для более густой консистенции используйте жирные сливки (30–35%).

— Для мягкого вкуса лучше выбрать коньяк или бренди, а для яркости — ром или виски.

— Ликер хранится в холодильнике до 3 недель, со временем он становится гуще.

Этот ликер — не просто напиток, а целый десерт в бокале. Он идеально подходит для зимних вечеров, праздничных застолий и уютных посиделок с друзьями.