Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните ароматный кофейный напиток, который подавали в детском саду? Он не имел ничего общего с настоящим кофе, но его вкус сложно забыть. Этот напиток готовили на основе ячменя или цикория, и он был не только вкусным, но и полезным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain какао

Почему стоит попробовать

— Полезный состав. В цикории много инулина, который помогает пищеварению, а в ячмене — магний, калий, кальций и фосфор.

— Отличная альтернатива кофе. Без кофеина, но с приятным насыщенным вкусом.

— Подходит детям и взрослым. Можно готовить в разной сладости и крепости.

Ингредиенты (на 1 порцию)

— 1 ч. л. молотого ячменного кофе

— 100 мл воды

— 100 мл молока

— 2 ч. л. сахара

Как приготовить

Заварите ячменный кофе. В ковшик или джезву добавьте ячменный кофе, залейте кипятком, перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения. Дайте настояться. Снимите с огня и оставьте на 3 минуты. Смешайте с молоком. Процедите напиток в чашку, влейте горячее молоко, добавьте сахар и перемешайте.

Секреты идеального вкуса

— Добавьте щепотку соли — она смягчит горчинку и сделает вкус нежнее.

— Взбейте молоко капучинатором, чтобы получить детское капучино.

— Подайте напиток холодным с мороженым или сливками — получится оригинальный десерт.

Этот напиток — настоящая ностальгия по детству, которая ещё и полезна. Лёгкий в приготовлении, мягкий на вкус и без кофеина — то, что нужно для уютного утра или вечернего чаепития.

Уточнения

Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).



