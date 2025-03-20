Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться тела мечты: 5 упражнений, которые должны делать женщины
Тёплый салон, холодный мотор — когда печка отбирает тепло у двигателя
ТОП-5 сладостей СССР, которые бабушки делали для внуков в школу
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит
Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе

Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике

1:47
Еда

Помните ароматный кофейный напиток, который подавали в детском саду? Он не имел ничего общего с настоящим кофе, но его вкус сложно забыть. Этот напиток готовили на основе ячменя или цикория, и он был не только вкусным, но и полезным.

какао
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
какао

Почему стоит попробовать

Полезный состав. В цикории много инулина, который помогает пищеварению, а в ячмене — магний, калий, кальций и фосфор.
Отличная альтернатива кофе. Без кофеина, но с приятным насыщенным вкусом.
Подходит детям и взрослым. Можно готовить в разной сладости и крепости.

Ингредиенты (на 1 порцию)

— 1 ч. л. молотого ячменного кофе
— 100 мл воды
— 100 мл молока
— 2 ч. л. сахара

Как приготовить

  1. Заварите ячменный кофе. В ковшик или джезву добавьте ячменный кофе, залейте кипятком, перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения.
  2. Дайте настояться. Снимите с огня и оставьте на 3 минуты.
  3. Смешайте с молоком. Процедите напиток в чашку, влейте горячее молоко, добавьте сахар и перемешайте.

Секреты идеального вкуса

— Добавьте щепотку соли — она смягчит горчинку и сделает вкус нежнее.
— Взбейте молоко капучинатором, чтобы получить детское капучино.
— Подайте напиток холодным с мороженым или сливками — получится оригинальный десерт.

Этот напиток — настоящая ностальгия по детству, которая ещё и полезна. Лёгкий в приготовлении, мягкий на вкус и без кофеина — то, что нужно для уютного утра или вечернего чаепития.

Уточнения

Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Сводка с фронта: спецназ Британии привели в готовность для отправки на Украину, под Белгородом ВСУ лезут в щель Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Тихий убийца сна: как храп влияет на сердце и мозг
Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике
Водонаева в ярости: звезда объявила войну нечистоплотным соседям — такого хамства она не потерпит
Хотели идеальную кожу, а получили пустую трату денег? Разбираем популярные процедуры, которые не работают
Генетика и кровь: мрачные тайны жертвоприношений в цивилизации майя
1,2 млрд рублей: самозанятые делают взносы на будущую пенсию
Эти 5 ошибок мешают вам жить в чистоте: избавьтесь от них немедленно!
Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе
Железнодорожная революция: Венгрия открывает новые транспортные перспективы
Не верьте паспорту: тренер назвал способ узнать настоящий возраст тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.