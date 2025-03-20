Тот самый вкус детства — как приготовить кофейный напиток, который пили в садике

Помните ароматный кофейный напиток, который подавали в детском саду? Он не имел ничего общего с настоящим кофе, но его вкус сложно забыть. Этот напиток готовили на основе ячменя или цикория, и он был не только вкусным, но и полезным.
— Полезный состав. В цикории много инулина, который помогает пищеварению, а в ячмене — магний, калий, кальций и фосфор.
— Отличная альтернатива кофе. Без кофеина, но с приятным насыщенным вкусом.
— Подходит детям и взрослым. Можно готовить в разной сладости и крепости.
— 1 ч. л. молотого ячменного кофе
— 100 мл воды
— 100 мл молока
— 2 ч. л. сахара
— Добавьте щепотку соли — она смягчит горчинку и сделает вкус нежнее.
— Взбейте молоко капучинатором, чтобы получить детское капучино.
— Подайте напиток холодным с мороженым или сливками — получится оригинальный десерт.
Этот напиток — настоящая ностальгия по детству, которая ещё и полезна. Лёгкий в приготовлении, мягкий на вкус и без кофеина — то, что нужно для уютного утра или вечернего чаепития.
Кака́о — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?