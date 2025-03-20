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Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект

2:14
Еда

Медовая настойка на водке — это не лекарство, а вкусный напиток с богатым ароматом и мягким вкусом. Мед, лимон и имбирь добавляют ей пряные и освежающие нотки, делая её отличным вариантом для уютных зимних вечеров. Главное правило — не злоупотреблять!

Настойка
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настойка

Ингредиенты

— Водка — 700 мл
— Мед — 50 г
— Имбирь — 30 г
— Лимон — 1 шт.

Как приготовить медовую настойку

  1. Подготовьте ингредиенты. Очистите имбирь, нарежьте его пластинами или натрите на тёрке. Лимон тщательно вымойте, ошпарьте кипятком и обсушите.
  2. Снимите цедру. Острым ножом или тёркой аккуратно снимите цедру с лимона, стараясь не затронуть белую горькую часть. Нарежьте её на мелкие кусочки.
  3. Сделайте сироп. Растворите мёд в небольшом количестве водки, чтобы получился однородный сироп.
  4. Смешайте компоненты. В банке соедините сироп, цедру, имбирь и 1-2 ложки лимонного сока (по вкусу).
  5. Залейте водкой. Закройте банку крышкой и отправьте её в тёмное прохладное место на 10-14 дней, каждый день встряхивая содержимое.
  6. Процедите настойку. Пропустите жидкость через сито с марлей, а затем дайте ей настояться ещё 3-5 дней.
  7. Очистите от осадка. Осторожно слейте настойку с осадка, процедите мутную часть через воронку с ватным диском.

Советы по приготовлению

— Лучше использовать жидкий мёд, но если он засахарился, слегка подогрейте его в микроволновке.
— Хотите добавить остроты? Положите в банку целый перец чили.
— Лимон и имбирь можно заменить на чабрец, мяту или душицу для новых вкусовых оттенков.

Медовая настойка — это классический домашний напиток, который сочетает в себе сладость мёда, свежесть лимона и пряную теплоту имбиря. Попробуйте приготовить её сами, экспериментируя с ингредиентами, и получите настойку, которая согреет даже в самую холодную погоду.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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