Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Медовая настойка на водке — это не лекарство, а вкусный напиток с богатым ароматом и мягким вкусом. Мед, лимон и имбирь добавляют ей пряные и освежающие нотки, делая её отличным вариантом для уютных зимних вечеров. Главное правило — не злоупотреблять!

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Настойка

Ингредиенты

— Водка — 700 мл

— Мед — 50 г

— Имбирь — 30 г

— Лимон — 1 шт.

Как приготовить медовую настойку

Подготовьте ингредиенты. Очистите имбирь, нарежьте его пластинами или натрите на тёрке. Лимон тщательно вымойте, ошпарьте кипятком и обсушите. Снимите цедру. Острым ножом или тёркой аккуратно снимите цедру с лимона, стараясь не затронуть белую горькую часть. Нарежьте её на мелкие кусочки. Сделайте сироп. Растворите мёд в небольшом количестве водки, чтобы получился однородный сироп. Смешайте компоненты. В банке соедините сироп, цедру, имбирь и 1-2 ложки лимонного сока (по вкусу). Залейте водкой. Закройте банку крышкой и отправьте её в тёмное прохладное место на 10-14 дней, каждый день встряхивая содержимое. Процедите настойку. Пропустите жидкость через сито с марлей, а затем дайте ей настояться ещё 3-5 дней. Очистите от осадка. Осторожно слейте настойку с осадка, процедите мутную часть через воронку с ватным диском.

Советы по приготовлению

— Лучше использовать жидкий мёд, но если он засахарился, слегка подогрейте его в микроволновке.

— Хотите добавить остроты? Положите в банку целый перец чили.

— Лимон и имбирь можно заменить на чабрец, мяту или душицу для новых вкусовых оттенков.

Медовая настойка — это классический домашний напиток, который сочетает в себе сладость мёда, свежесть лимона и пряную теплоту имбиря. Попробуйте приготовить её сами, экспериментируя с ингредиентами, и получите настойку, которая согреет даже в самую холодную погоду.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.



