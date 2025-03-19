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Спортсмены боятся поста, но зря — как грамотно перестроить питание

1:29
Еда

Великий пост предполагает отказ от животной пищи, что может стать проблемой для спортсменов, привыкших к белковому рациону. Однако правильный подход поможет сохранить форму, здоровье и даже принести пользу организму.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Где брать белок без мяса

Растительный белок — достойная альтернатива животному.

Основные источники:

— бобовые (чечевица, нут, фасоль, соя);
— крупы (гречка, киноа, овёс);
— орехи и семена (миндаль, семена тыквы, подсолнечника);
— грибы (особенно белые и шампиньоны).

Красная чечевица, например, содержит столько же белка на 100 г, сколько куриное филе.

Как пост помогает организму

Тренер Татьяна Уткина отмечает, что временный отказ от мяса и молочных продуктов даёт организму разгрузку:

— уменьшаются отёки;
— улучшается состояние кожи;
— ускоряется метаболизм.

Когда стоит быть осторожным

Гастроэнтеролог Рустем Садыков предупреждает, что при анемии, заболеваниях ЖКТ и метаболических нарушениях радикально менять рацион не стоит. Важно следить за балансом питательных веществ и не доводить организм до стресса.

Спортсменам пост не противопоказан, если грамотно подобрать продукты. Главное — не исключать белок, соблюдать баланс микроэлементов и не перегружать организм резкими изменениями в питании.

Уточнения

Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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