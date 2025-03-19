Спортсмены боятся поста, но зря — как грамотно перестроить питание

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Великий пост предполагает отказ от животной пищи, что может стать проблемой для спортсменов, привыкших к белковому рациону. Однако правильный подход поможет сохранить форму, здоровье и даже принести пользу организму.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Где брать белок без мяса

Растительный белок — достойная альтернатива животному.

Основные источники:

— бобовые (чечевица, нут, фасоль, соя);

— крупы (гречка, киноа, овёс);

— орехи и семена (миндаль, семена тыквы, подсолнечника);

— грибы (особенно белые и шампиньоны).

Красная чечевица, например, содержит столько же белка на 100 г, сколько куриное филе.

Как пост помогает организму

Тренер Татьяна Уткина отмечает, что временный отказ от мяса и молочных продуктов даёт организму разгрузку:

— уменьшаются отёки;

— улучшается состояние кожи;

— ускоряется метаболизм.

Когда стоит быть осторожным

Гастроэнтеролог Рустем Садыков предупреждает, что при анемии, заболеваниях ЖКТ и метаболических нарушениях радикально менять рацион не стоит. Важно следить за балансом питательных веществ и не доводить организм до стресса.

Спортсменам пост не противопоказан, если грамотно подобрать продукты. Главное — не исключать белок, соблюдать баланс микроэлементов и не перегружать организм резкими изменениями в питании.

Уточнения

Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.



