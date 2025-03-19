Спортсмены боятся поста, но зря — как грамотно перестроить питание

Великий пост предполагает отказ от животной пищи, что может стать проблемой для спортсменов, привыкших к белковому рациону. Однако правильный подход поможет сохранить форму, здоровье и даже принести пользу организму.
Растительный белок — достойная альтернатива животному.
Основные источники:
— бобовые (чечевица, нут, фасоль, соя);
— крупы (гречка, киноа, овёс);
— орехи и семена (миндаль, семена тыквы, подсолнечника);
— грибы (особенно белые и шампиньоны).
Красная чечевица, например, содержит столько же белка на 100 г, сколько куриное филе.
Тренер Татьяна Уткина отмечает, что временный отказ от мяса и молочных продуктов даёт организму разгрузку:
— уменьшаются отёки;
— улучшается состояние кожи;
— ускоряется метаболизм.
Гастроэнтеролог Рустем Садыков предупреждает, что при анемии, заболеваниях ЖКТ и метаболических нарушениях радикально менять рацион не стоит. Важно следить за балансом питательных веществ и не доводить организм до стресса.
Спортсменам пост не противопоказан, если грамотно подобрать продукты. Главное — не исключать белок, соблюдать баланс микроэлементов и не перегружать организм резкими изменениями в питании.
Вели́кий по́ст — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.
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