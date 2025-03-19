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Любите солянку? Тогда попробуйте её в постном варианте — никто не догадается, что в ней нет мяса

1:28
Еда

Солянка считается сытным мясным супом, но её постная версия получается не менее насыщенной и ароматной. Грибы прекрасно заменяют мясные продукты, сохраняя тот самый знакомый вкус.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты для постной солянки

Для приготовления понадобится:
— 200 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки или другие без горечи);
— 2 солёных огурца;
— 100 г оливок;
— 50 г маслин;
— 2 ст. л. томатной пасты;
— 1 репчатый лук;
— 1/2 лимона;
— 1,5 л воды или овощного бульона;
— растительное масло, соль и перец по вкусу.

Как приготовить

  1. Нарежьте грибы и обжарьте их. Можно использовать комбинацию свежих и сушёных грибов для более яркого вкуса.
  2. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте вместе с грибами.
  3. Добавьте нарезанные солёные огурцы, томатную пасту и немного воды, тушите 10 минут.
  4. В кипящий бульон добавьте зажарку. Для большей насыщенности можно добавить квашеную капусту или фасоль.
  5. Варите суп 15 минут, затем добавьте оливки и маслины вместе с небольшим количеством их сока.
  6. Посолите, поперчите и подавайте с долькой лимона.

Совет: Если хотите сделать вкус ещё богаче, добавьте в солянку лавровый лист и немного каперсов.

Уточнения

Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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