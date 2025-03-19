Любите солянку? Тогда попробуйте её в постном варианте — никто не догадается, что в ней нет мяса

Солянка считается сытным мясным супом, но её постная версия получается не менее насыщенной и ароматной. Грибы прекрасно заменяют мясные продукты, сохраняя тот самый знакомый вкус.
Для приготовления понадобится:
— 200 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки или другие без горечи);
— 2 солёных огурца;
— 100 г оливок;
— 50 г маслин;
— 2 ст. л. томатной пасты;
— 1 репчатый лук;
— 1/2 лимона;
— 1,5 л воды или овощного бульона;
— растительное масло, соль и перец по вкусу.
Совет: Если хотите сделать вкус ещё богаче, добавьте в солянку лавровый лист и немного каперсов.
Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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