Любите солянку? Тогда попробуйте её в постном варианте — никто не догадается, что в ней нет мяса

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка считается сытным мясным супом, но её постная версия получается не менее насыщенной и ароматной. Грибы прекрасно заменяют мясные продукты, сохраняя тот самый знакомый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты для постной солянки

Для приготовления понадобится:

— 200 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки или другие без горечи);

— 2 солёных огурца;

— 100 г оливок;

— 50 г маслин;

— 2 ст. л. томатной пасты;

— 1 репчатый лук;

— 1/2 лимона;

— 1,5 л воды или овощного бульона;

— растительное масло, соль и перец по вкусу.

Как приготовить

Нарежьте грибы и обжарьте их. Можно использовать комбинацию свежих и сушёных грибов для более яркого вкуса. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте вместе с грибами. Добавьте нарезанные солёные огурцы, томатную пасту и немного воды, тушите 10 минут. В кипящий бульон добавьте зажарку. Для большей насыщенности можно добавить квашеную капусту или фасоль. Варите суп 15 минут, затем добавьте оливки и маслины вместе с небольшим количеством их сока. Посолите, поперчите и подавайте с долькой лимона.

Совет: Если хотите сделать вкус ещё богаче, добавьте в солянку лавровый лист и немного каперсов.

Уточнения

Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

