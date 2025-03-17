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Не супом единым: 5 неожиданных вкусных блюд для поста, которые заставят вас забыть о мясе

4:33
Еда

Пост — это не только религиозная практика, но и отличная возможность для оздоровления организма. Ирина Попкова, нутрициолог и wellness-эксперт Biogena, поделилась советами о том, как разнообразить рацион, соблюдая постные ограничения и заботясь о здоровье.

Фаршированные баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Marcuscalabresus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаршированные баклажаны

Врач напомнила, что во время поста организм получает передышку от тяжелой пищи, что помогает активировать естественные механизмы самовосстановления. Исключение из рациона мясных и жирных продуктов улучшает обмен веществ, снижает уровень холестерина и очищает печень. Многие замечают, что в этот период у них снижается стресс и повышается ясность ума. Это отличное время для пересмотра пищевых привычек и, при необходимости, добавления в рацион клетчатки, витаминов и минералов: ягод, зелени и бобовых, пишет Газета.Ru.

Главное правило поста — отказ от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, молока и яиц. Однако с точки зрения нутрициологии такой подход требует осторожности, чтобы не допустить дефицита белка и других важных элементов: аминокислот, железа, магния, витаминов группы B, цинка и витамина D. Также важно ограничить потребление алкоголя и сладостей.

Для успешного поста необходимо сбалансированное питание. Рацион должен включать достаточное количество белка, полезных жиров и углеводов, с акцентом на растительные источники. Бобовые, такие как чечевица, фасоль и горох, богаты белком и содержат железо, магний и витамины группы B. Овощи и фрукты обеспечивают организм витаминами и минералами, а цельнозерновые злаки — углеводами, необходимыми для поддержания энергии.

"Чтобы создать сбалансированное меню, важно разнообразить приемы пищи. Постные блюда могут быть вкусными и питательными, если включить в них разные группы продуктов. К ним относятся салаты, супы, каши, а также запеченные овощи", — сказала Попкова.

Лучше выбирать легкие, но сытные блюда, богатые белком и клетчаткой, добавила она.

Вот несколько продуктов, которые помогут вам насытиться: бобовые (чечевица, фасоль, горох), орехи и семена (грецкие орехи, льняные семена), цельнозерновые продукты (гречка, киноа, овсянка), овощи (капуста, морковь, свекла) и фрукты (яблоки, груши, цитрусовые).

Нутрициолог поделилась рецептами нескольких полезных и при этом вкусных постных блюд, которые помогут разнообразить рацион в этот период.

  1. Чечевичный суп. Он содержит магний, кальций, железо и омега-3. Для этого вам понадобятся чечевица, морковь, лук, картофель и специи. Обжарьте лук с морковью, добавьте картофель и промытую чечевицу, залейте водой и варите до готовности. При подаче добавьте зелень.
  2. Запеченные баклажаны с орехами богаты омега-3, витаминами группы B, калием и медью. Нарежьте баклажаны, посолите и оставьте на некоторое время, чтобы они не горчили. Затем запеките в духовке с орехами (грецкими или фундуком) и растительным маслом. Это блюдо — отличный источник белка и полезных жиров.
  3. Салат из киноа с нутом содержит аминокислоты. Смешайте отваренную киноа и консервированный нут с нарезанными свежими овощами (помидоры, перец, огурцы) и заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Это питательное и сытное блюдо удобно брать с собой.
  4. Овсяная запеканка с яблоками и орехами богата пищевыми волокнами, железом, цинком и фосфором. Смешайте овсяные хлопья с растительным молоком, добавьте нарезанные яблоки и орехи. Выпекайте до золотистой корочки. Это блюдо обеспечит вас клетчаткой и белком.
  5. Буррито с фасолью содержит йод, магний и витамины группы B. Используйте тортильи или лаваш, наполните их черной или красной отварной фасолью, авокадо и свежими овощами. Заверните и подавайте с соусом сальса.

Уточнения

По́стная пи́ща — пища, разрешённая к употреблению во время христианских религиозных постов.

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
 

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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