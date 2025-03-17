Картофельный салат по-новому: сливочный сыр со свежей зеленью вместо майонеза — лёгкий весенний вариант

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

С приходом весны хочется побаловать себя легкими и освежающими блюдами. На смену сытным зимним супам приходят легкие салаты и закуски, идеально подходящие для пикников и встреч на свежем воздухе. Один из самых популярных весенних гарниров — картофельный салат, который неизменно появляется на столах во время барбекю и пикников.

Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ салат

Традиционно картофельный салат готовят с майонезом, но греческое издание Bovary предлагает более легкую и изысканную версию с использованием сливочного сыра и свежей зелени.

В этом салате сочетаются свежесть петрушки, мяты, укропа и зеленого лука с соленым вкусом каперсов и анчоусов, создавая гармоничное и ароматное блюдо.

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г молодого картофеля

30 г петрушки (только листья)

30 г зеленого лука

4-5 веточек укропа

4-5 веточек мяты (только листья, несколько для украшения)

1 ст. л. каперсов (слить жидкость)

Цедра и сок половины лимона

3 ст. л. сливочного сыра

2-3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. кедровых орехов (обжаренных)

50 г анчоусов (консервированных, слить жидкость и крупно нарезать)

½ небольшой луковицы (нарезать)

2 пера зеленого лука (нарезать)

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Поместите картофель в кастрюлю с холодной подсоленной водой. Доведите воду до кипения и варите картофель 15-20 минут до мягкости. Слейте воду и дайте картофелю остыть. Приготовление соуса: в блендере смешайте петрушку, мяту, каперсы, цедру и сок лимона, а также сливочный сыр. Приправьте солью и перцем, взбивайте до получения однородной массы. Добавьте оливковое масло по мере необходимости для более жидкой текстуры. Попробуйте соус и при необходимости отрегулируйте вкус. Нарежьте остывший картофель крупными кусками и положите в большую миску. Добавьте кедровые орехи, крупно нарезанные анчоусы, лук и зеленый лук. Полейте салат соусом и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте салат листиками мяты и подавайте на стол.

Этот весенний картофельный салат станет отличным дополнением к вашему меню. Он сочетает в себе свежесть зелени, насыщенность вкусов и легкость приготовления, что делает его идеальным выбором для любого весеннего стола. Попробуйте приготовить этот салат, и он обязательно станет вашим любимым весенним гарниром!

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.

