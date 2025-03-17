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Апельсиновая магия на вашей кухне: ноль яиц, максимум вкуса — вот как мы делаем чудесный постный пирог

1:54
Еда

Постный апельсиново-морковный пирог — это идеальное лакомство, которое можно подать в любое время дня. Он сочетает в себе свежесть апельсина и питательные ингредиенты, делая его не только вкусным, но и полезным. Этот пирог легко готовится и всегда получается восхитительным. Он станет отличным выбором для тех, кто соблюдает пост или просто хочет насладиться полезным десертом без продуктов животного происхождения.

Апельсиновый пирог
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

  • 2 апельсина (сок и цедра)
  • 200 г универсальной муки
  • 150 г сахара (можно использовать коричневый)
  • 1/2 стакана подсолнечного или оливкового масла
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. пищевой соды
  • 1/2 ч. л. корицы (по желанию)
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/2 стакана воды или апельсинового ликера (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте форму для выпечки диаметром 22 см: смажьте её маслом или застелите бумагой для выпечки.
  2. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу (если используете) и соль.
  3. Добавьте апельсиновый сок, цедру, подсолнечное или оливковое масло, а также воду или апельсиновый ликер (по желанию).
  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  5. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте пирог в разогретой духовке 30-40 минут. Проверьте готовность зубочисткой: если она выходит чистой, пирог готов.
  6. Дайте пирогу остыть в форме в течение 10 минут, затем переложите его на решетку до полного охлаждения.
  7. По желанию украсьте пирог сахарной пудрой или апельсиновой цедрой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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