Апельсиновая магия на вашей кухне: ноль яиц, максимум вкуса — вот как мы делаем чудесный постный пирог

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Постный апельсиново-морковный пирог — это идеальное лакомство, которое можно подать в любое время дня. Он сочетает в себе свежесть апельсина и питательные ингредиенты, делая его не только вкусным, но и полезным. Этот пирог легко готовится и всегда получается восхитительным. Он станет отличным выбором для тех, кто соблюдает пост или просто хочет насладиться полезным десертом без продуктов животного происхождения.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Апельсиновый пирог

Ингредиенты:

2 апельсина (сок и цедра)

200 г универсальной муки

150 г сахара (можно использовать коричневый)

1/2 стакана подсолнечного или оливкового масла

1 пакетик разрыхлителя

1/2 ч. л. пищевой соды

1/2 ч. л. корицы (по желанию)

1/4 ч. л. соли

1/2 стакана воды или апельсинового ликера (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте форму для выпечки диаметром 22 см: смажьте её маслом или застелите бумагой для выпечки. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу (если используете) и соль. Добавьте апельсиновый сок, цедру, подсолнечное или оливковое масло, а также воду или апельсиновый ликер (по желанию). Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте пирог в разогретой духовке 30-40 минут. Проверьте готовность зубочисткой: если она выходит чистой, пирог готов. Дайте пирогу остыть в форме в течение 10 минут, затем переложите его на решетку до полного охлаждения. По желанию украсьте пирог сахарной пудрой или апельсиновой цедрой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

