Курица со шпинатом в нежном сливочном соусе: ужин за 20 минут, от которого невозможно оторваться

Курица в сливочно-чесночном соусе с добавлением шпината — это быстрый и простой рецепт, который можно приготовить всего за 20 минут. Он идеально подходит для сытного ужина, насыщенного белком. Обжарка курицы на оливковом масле первого отжима делает блюдо полезным для сердца, а чеснок и шпинат придают соусу насыщенный вкус и яркий цвет.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки со шпинатом

Перед приготовлением посолите и поперчите курицу. Это поможет приправам проникнуть в мясо, улучшая его вкус и предотвращая пересушивание. Снимайте ее с огня немного раньше, чтобы она не пережарилась.

Для разнообразия можно заменить белое вино на куриный или овощной бульон с низким содержанием натрия (240 мл) и добавить 10 мл белого винного уксуса или лимонного сока для яркости и кислинки.

Вместо курицы можно использовать свинину, уточняет EatingWell.

Ингредиенты:

450 г куриных грудок

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки)

15 мл оливкового масла первого отжима

3 зубчика чеснока

50 мл сухого белого вина

150 г свежего шпината

120 мл жирных сливок (150 г)

Приготовление:

Посолите и поперчите куриные котлеты (125 мг соли и 125 мг перца). Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте котлеты, перевернув один раз, до румяной корочки и готовности, примерно 6 минут. Переложите котлеты на тарелку. Добавьте в сковороду измельченный чеснок и готовьте, помешивая, 30 секунд. Увеличьте огонь до средне-высокого и влейте вино. Готовьте, пока объем слегка не выпарится, около 1 минуты. Верните огонь на средний и добавьте шпинат, сливки, оставшиеся 125 мг соли и 125 мг перца. Тушите 2 минуты. Верните котлеты из грудки в сковороду, переверните, чтобы покрыть их соусом.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.



Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).

