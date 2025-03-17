Курица со шпинатом в нежном сливочном соусе: ужин за 20 минут, от которого невозможно оторваться

Курица в сливочно-чесночном соусе с добавлением шпината — это быстрый и простой рецепт, который можно приготовить всего за 20 минут. Он идеально подходит для сытного ужина, насыщенного белком. Обжарка курицы на оливковом масле первого отжима делает блюдо полезным для сердца, а чеснок и шпинат придают соусу насыщенный вкус и яркий цвет.
Перед приготовлением посолите и поперчите курицу. Это поможет приправам проникнуть в мясо, улучшая его вкус и предотвращая пересушивание. Снимайте ее с огня немного раньше, чтобы она не пережарилась.
Для разнообразия можно заменить белое вино на куриный или овощной бульон с низким содержанием натрия (240 мл) и добавить 10 мл белого винного уксуса или лимонного сока для яркости и кислинки.
Вместо курицы можно использовать свинину, уточняет EatingWell.
Ингредиенты:
Приготовление:
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).
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