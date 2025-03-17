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Курица со шпинатом в нежном сливочном соусе: ужин за 20 минут, от которого невозможно оторваться

Еда

Курица в сливочно-чесночном соусе с добавлением шпината — это быстрый и простой рецепт, который можно приготовить всего за 20 минут. Он идеально подходит для сытного ужина, насыщенного белком. Обжарка курицы на оливковом масле первого отжима делает блюдо полезным для сердца, а чеснок и шпинат придают соусу насыщенный вкус и яркий цвет.

Куриные грудки со шпинатом
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки со шпинатом

Перед приготовлением посолите и поперчите курицу. Это поможет приправам проникнуть в мясо, улучшая его вкус и предотвращая пересушивание. Снимайте ее с огня немного раньше, чтобы она не пережарилась.

Для разнообразия можно заменить белое вино на куриный или овощной бульон с низким содержанием натрия (240 мл) и добавить 10 мл белого винного уксуса или лимонного сока для яркости и кислинки.

Вместо курицы можно использовать свинину, уточняет EatingWell.

Ингредиенты:

  • 450 г куриных грудок
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки)
  • 15 мл оливкового масла первого отжима
  • 3 зубчика чеснока
  • 50 мл сухого белого вина
  • 150 г свежего шпината
  • 120 мл жирных сливок (150 г)

Приготовление:

  1. Посолите и поперчите куриные котлеты (125 мг соли и 125 мг перца).
  2. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.
  3. Обжарьте котлеты, перевернув один раз, до румяной корочки и готовности, примерно 6 минут.
  4. Переложите котлеты на тарелку.
  5. Добавьте в сковороду измельченный чеснок и готовьте, помешивая, 30 секунд.
  6. Увеличьте огонь до средне-высокого и влейте вино. Готовьте, пока объем слегка не выпарится, около 1 минуты.
  7. Верните огонь на средний и добавьте шпинат, сливки, оставшиеся 125 мг соли и 125 мг перца. Тушите 2 минуты.
  8. Верните котлеты из грудки в сковороду, переверните, чтобы покрыть их соусом.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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