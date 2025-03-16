Нежная, рассыпчатая и ароматная: готовим королевскую ватрушку без хлопот

Знаете ли вы, что знаменитую королевскую ватрушку можно приготовить в мультиварке? Этот нежный, рассыпчатый десерт с творожной начинкой когда-то подавался только на торжественные застолья, а теперь доступен каждому. Времени на готовку уходит минимум, а результат впечатляет.
Мы предлагаем классический вариант с творогом, но мало кто знает, что на Руси это лакомство пекли также с ягодами, орехами, густым вареньем и даже с морковью. Так что не бойтесь экспериментировать!
Охлаждённое масло нарежьте небольшими кусочками. В миске соедините муку, сахар, соль и соду, затем порубите с маслом до состояния крошки.
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте творог и тщательно перемешайте. Изюм залейте горячей водой, дайте настояться 5 минут, затем обсушите. Орехи порубите ножом, но не слишком мелко.
Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом. Выложите 2/3 мучной крошки, затем распределите творожную массу, сверху добавьте орехи, изюм и цукаты. Засыпьте оставшейся крошкой.
Включите режим "Выпечка" и готовьте ватрушку 1 час 20 минут.
Открывайте крышку мультиварки только после сигнала. Если тесто приобрело золотистый оттенок и стало рассыпчатым, ватрушка готова. Достаньте её с помощью корзины для варки на пару или аккуратно перевернув на тарелку.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
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