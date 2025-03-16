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Нежная, рассыпчатая и ароматная: готовим королевскую ватрушку без хлопот

2:17
Еда

Знаете ли вы, что знаменитую королевскую ватрушку можно приготовить в мультиварке? Этот нежный, рассыпчатый десерт с творожной начинкой когда-то подавался только на торжественные застолья, а теперь доступен каждому. Времени на готовку уходит минимум, а результат впечатляет.

Творожная ватрушка
Фото: openverse.org by scubadive67, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная ватрушка

Мы предлагаем классический вариант с творогом, но мало кто знает, что на Руси это лакомство пекли также с ягодами, орехами, густым вареньем и даже с морковью. Так что не бойтесь экспериментировать!

Ингредиенты (на 4 порции)

Для теста-крошки:

  • 1,5 стакана муки
  • 200 г сливочного масла (1 ст. л. для смазывания формы)
  • 0,75 стакана сахара
  • Щепотка соли
  • Щепотка соды

Для начинки:

  • 400 г творога
  • 1 стакан сахара
  • 4 яйца
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • Горсть изюма
  • Горсть орехов
  • Горсть цукатов

Как приготовить королевскую ватрушку в мультиварке?

Шаг 1: Подготовка теста

Охлаждённое масло нарежьте небольшими кусочками. В миске соедините муку, сахар, соль и соду, затем порубите с маслом до состояния крошки.

Шаг 2: Начинка

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте творог и тщательно перемешайте. Изюм залейте горячей водой, дайте настояться 5 минут, затем обсушите. Орехи порубите ножом, но не слишком мелко.

Шаг 3: Формируем ватрушку

Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом. Выложите 2/3 мучной крошки, затем распределите творожную массу, сверху добавьте орехи, изюм и цукаты. Засыпьте оставшейся крошкой.

Шаг 4: Выпекание

Включите режим "Выпечка" и готовьте ватрушку 1 час 20 минут.

Шаг 5: Проверка готовности

Открывайте крышку мультиварки только после сигнала. Если тесто приобрело золотистый оттенок и стало рассыпчатым, ватрушка готова. Достаньте её с помощью корзины для варки на пару или аккуратно перевернув на тарелку.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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