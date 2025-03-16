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Мокко-гляссе: кофейный коктейль, который покорит вас с первого глотка

Еда

Этот напиток объединяет в себе две классики — нежный молочный мокко и освежающий глясе с шариком мороженого. В результате получается бархатистый, насыщенный коктейль с легкой сладостью и приятной шоколадной горчинкой. Идеальный вариант для летнего дня или уютного вечера!

Дальгона-кофе
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дальгона-кофе

Что понадобится для приготовления (на 2 порции)?

  • Молоко — 300 мл
  • Горький шоколад — 50 г (плюс немного для украшения)
  • Крепкий свежезаваренный кофе — 50 мл
  • Сливочное мороженое — 100 г

Как приготовить мокко-гляссе?

Шаг 1: Подготовка шоколада

Поломайте шоколад на небольшие кусочки или натрите его на терке. Часть отложите для украшения.

Шаг 2: Шоколадно-молочная основа

Подогрейте молоко (почти до кипения) и залейте им шоколад, помешивая венчиком, пока смесь не станет гладкой и однородной.

Шаг 3: Взбивание коктейля

Перелейте шоколадную смесь в чашу блендера, добавьте кофе и половину мороженого. Взбейте до воздушной текстуры. Разлейте по высоким стаканам.

Шаг 4: Финальные штрихи

Добавьте в каждый стакан по шарику мороженого и посыпьте тертым шоколадом.

Совет: Подавайте в стеклянных фужерах или высоких бокалах, чтобы подчеркнуть красивый контраст слоев.

Результат: густой, насыщенный и невероятно вкусный коктейль с кофейно-шоколадным вкусом и освежающей сливочной ноткой!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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