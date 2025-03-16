Мокко-гляссе: кофейный коктейль, который покорит вас с первого глотка

Этот напиток объединяет в себе две классики — нежный молочный мокко и освежающий глясе с шариком мороженого. В результате получается бархатистый, насыщенный коктейль с легкой сладостью и приятной шоколадной горчинкой. Идеальный вариант для летнего дня или уютного вечера!
Поломайте шоколад на небольшие кусочки или натрите его на терке. Часть отложите для украшения.
Подогрейте молоко (почти до кипения) и залейте им шоколад, помешивая венчиком, пока смесь не станет гладкой и однородной.
Перелейте шоколадную смесь в чашу блендера, добавьте кофе и половину мороженого. Взбейте до воздушной текстуры. Разлейте по высоким стаканам.
Добавьте в каждый стакан по шарику мороженого и посыпьте тертым шоколадом.
Совет: Подавайте в стеклянных фужерах или высоких бокалах, чтобы подчеркнуть красивый контраст слоев.
Результат: густой, насыщенный и невероятно вкусный коктейль с кофейно-шоколадным вкусом и освежающей сливочной ноткой!
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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