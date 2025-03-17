Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено

Рис со шпинатом — популярное блюдо греческой кухни, которое часто готовят во время Великого поста. Шпинат богат витаминами, кальцием, магнием, железом и калием, придавая блюду характерный вкус умами, который гармонично сочетается со сладостью риса.
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Рис со шпинатом
Ингредиенты:
Свежий шпинат — 450 г;
Репчатый лук — 1/2 шт.;
Зелёный лук — 5 стеблей;
Укроп — несколько веточек;
Лимон — 1 шт.;
Рис — 80 г;
Оливковое масло — 3-4 ст. л.;
Куриный бульон — 250 мл;
Соль — по вкусу;
Чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Тщательно промойте рис под проточной водой.
Удалите у шпината стебли, крупно нарежьте листья.
Репчатый лук нарежьте кубиками, зелёный лук и укроп мелко нарубите. Из лимона выжмите сок.
В глубокой сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Обжарьте репчатый и зелёный лук до золотистого цвета, примерно 3-4 минуты.
Добавьте шпинат, помешивая, готовьте до тех пор, пока листья не станут мягкими.
Всыпьте рис, соль и перец. Залейте горячим куриным бульоном, доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут.
Уменьшите огонь и готовьте под крышкой ещё 10-15 минут до полного впитывания жидкости.
Снимите кастрюлю с огня, добавьте оставшееся оливковое масло и лимонный сок. Тщательно перемешайте.
Мелко нарубите укроп, добавьте в рис и снова перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы рис настоялся и стал более ароматным.