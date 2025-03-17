Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено

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1:53
Еда

Рис со шпинатом — популярное блюдо греческой кухни, которое часто готовят во время Великого поста. Шпинат богат витаминами, кальцием, магнием, железом и калием, придавая блюду характерный вкус умами, который гармонично сочетается со сладостью риса.

Рис со шпинатом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рис со шпинатом

Ингредиенты:

  • Свежий шпинат — 450 г;
  • Репчатый лук — 1/2 шт.;
  • Зелёный лук — 5 стеблей;
  • Укроп — несколько веточек;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Рис — 80 г;
  • Оливковое масло — 3-4 ст. л.;
  • Куриный бульон — 250 мл;
  • Соль — по вкусу;
  • Чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте рис под проточной водой.
  2. Удалите у шпината стебли, крупно нарежьте листья.
  3. Репчатый лук нарежьте кубиками, зелёный лук и укроп мелко нарубите. Из лимона выжмите сок.
  4. В глубокой сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Обжарьте репчатый и зелёный лук до золотистого цвета, примерно 3-4 минуты.
  5. Добавьте шпинат, помешивая, готовьте до тех пор, пока листья не станут мягкими.
  6. Всыпьте рис, соль и перец. Залейте горячим куриным бульоном, доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут.
  7. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой ещё 10-15 минут до полного впитывания жидкости.
  8. Снимите кастрюлю с огня, добавьте оставшееся оливковое масло и лимонный сок. Тщательно перемешайте.
  9. Мелко нарубите укроп, добавьте в рис и снова перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы рис настоялся и стал более ароматным.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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