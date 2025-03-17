Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис со шпинатом — популярное блюдо греческой кухни, которое часто готовят во время Великого поста. Шпинат богат витаминами, кальцием, магнием, железом и калием, придавая блюду характерный вкус умами, который гармонично сочетается со сладостью риса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рис со шпинатом

Ингредиенты:

Свежий шпинат — 450 г;

Репчатый лук — 1/2 шт.;

Зелёный лук — 5 стеблей;

Укроп — несколько веточек;

Лимон — 1 шт.;

Рис — 80 г;

Оливковое масло — 3-4 ст. л.;

Куриный бульон — 250 мл;

Соль — по вкусу;

Чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте рис под проточной водой. Удалите у шпината стебли, крупно нарежьте листья. Репчатый лук нарежьте кубиками, зелёный лук и укроп мелко нарубите. Из лимона выжмите сок. В глубокой сковороде разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла на среднем огне. Обжарьте репчатый и зелёный лук до золотистого цвета, примерно 3-4 минуты. Добавьте шпинат, помешивая, готовьте до тех пор, пока листья не станут мягкими. Всыпьте рис, соль и перец. Залейте горячим куриным бульоном, доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой ещё 10-15 минут до полного впитывания жидкости. Снимите кастрюлю с огня, добавьте оставшееся оливковое масло и лимонный сок. Тщательно перемешайте. Мелко нарубите укроп, добавьте в рис и снова перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы рис настоялся и стал более ароматным.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.



Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).

