Тесто тает во рту: делимся секретным рецептом польского пирога с черникой — 30 минут и готово

Традиционный польский песочный пирог отлично сочетается с сезонными лесными ягодами. В этом рецепте, который предлагает чешское издание Rebellion-zizkov.cz, используется черника, но вы можете заменить её на смородину, ежевику, крыжовник или сливы.
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Торт
Ингредиенты для теста:
400 г пшеничной муки,
кусочек сливочного масла,
4 яичных желтка,
пакетик ванильного сахара,
2 ст. ложки какао,
2-3 ст. ложки натурального йогурта,
1,5 ч. ложки разрыхлителя.
Ингредиенты для безе:
4 яичных белка,
0,5 стакана сахара.
Начинка:
250 г черники,
2 ст. ложки картофельного крахмала.
Приготовление:
Просейте муку в миску, добавьте масло, яичные желтки, йогурт, ванильный сахар и разрыхлитель. Замесите тесто и разделите его на три части.
Одну часть теста раскатайте в пласт размером 20×25 см.
Вторую часть теста смешайте с какао, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
Охлаждённое тесто с какао натрите на крупной тёрке и равномерно распределите поверх первого слоя теста.
Чернику тщательно разомните и выложите на слой какао, сверху посыпьте картофельным крахмалом.
Взбейте яичные белки с сахаром до устойчивых пиков и нанесите мусс на черничный слой.
Натрите на тёрке оставшееся тесто и посыпьте им пирог. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 45 минут.
Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой.
Уточнения
Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).