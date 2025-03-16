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Тесто тает во рту: делимся секретным рецептом польского пирога с черникой — 30 минут и готово

1:52
Еда

Традиционный польский песочный пирог отлично сочетается с сезонными лесными ягодами. В этом рецепте, который предлагает чешское издание Rebellion-zizkov.cz, используется черника, но вы можете заменить её на смородину, ежевику, крыжовник или сливы.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты для теста:

  • 400 г пшеничной муки,
  • кусочек сливочного масла,
  • 4 яичных желтка,
  • пакетик ванильного сахара,
  • 2 ст. ложки какао,
  • 2-3 ст. ложки натурального йогурта,
  • 1,5 ч. ложки разрыхлителя.

Ингредиенты для безе:

  • 4 яичных белка,
  • 0,5 стакана сахара.

Начинка:

  • 250 г черники,
  • 2 ст. ложки картофельного крахмала.

Приготовление:

  1. Просейте муку в миску, добавьте масло, яичные желтки, йогурт, ванильный сахар и разрыхлитель. Замесите тесто и разделите его на три части.
  2. Одну часть теста раскатайте в пласт размером 20×25 см.
  3. Вторую часть теста смешайте с какао, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Охлаждённое тесто с какао натрите на крупной тёрке и равномерно распределите поверх первого слоя теста.
  5. Чернику тщательно разомните и выложите на слой какао, сверху посыпьте картофельным крахмалом.
  6. Взбейте яичные белки с сахаром до устойчивых пиков и нанесите мусс на черничный слой.
  7. Натрите на тёрке оставшееся тесто и посыпьте им пирог. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 45 минут.
  8. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
 

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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