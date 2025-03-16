Тесто тает во рту: делимся секретным рецептом польского пирога с черникой — 30 минут и готово

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционный польский песочный пирог отлично сочетается с сезонными лесными ягодами. В этом рецепте, который предлагает чешское издание Rebellion-zizkov.cz, используется черника, но вы можете заменить её на смородину, ежевику, крыжовник или сливы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Ингредиенты для теста:

400 г пшеничной муки,

кусочек сливочного масла,

4 яичных желтка,

пакетик ванильного сахара,

2 ст. ложки какао,

2-3 ст. ложки натурального йогурта,

1,5 ч. ложки разрыхлителя.

Ингредиенты для безе:

4 яичных белка,

0,5 стакана сахара.

Начинка:

250 г черники,

2 ст. ложки картофельного крахмала.

Приготовление:

Просейте муку в миску, добавьте масло, яичные желтки, йогурт, ванильный сахар и разрыхлитель. Замесите тесто и разделите его на три части. Одну часть теста раскатайте в пласт размером 20×25 см. Вторую часть теста смешайте с какао, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Охлаждённое тесто с какао натрите на крупной тёрке и равномерно распределите поверх первого слоя теста. Чернику тщательно разомните и выложите на слой какао, сверху посыпьте картофельным крахмалом. Взбейте яичные белки с сахаром до устойчивых пиков и нанесите мусс на черничный слой. Натрите на тёрке оставшееся тесто и посыпьте им пирог. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 45 минут. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.





Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).



