Хотите похудеть? Измените всего одну привычку и увидите результат

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый день мы совершаем незаметные действия, которые сводят на нет все усилия в борьбе за стройное тело. Это не только выбор еды, но и то, как и когда мы её едим. Разбираем 7 главных привычек, которые мешают похудению — и рассказываем, как их легко исправить.

Фото: commons.wikimedia.org by THE 5TH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Завтрак

1. Еда перед экраном

Когда мы едим, смотря сериал или листая ленту в соцсетях, мозг не фиксирует момент насыщения. В итоге порция увеличивается, а чувство сытости приходит позже.

Как исправить:

Выделите для еды отдельное место и время.

Сервируйте стол даже для одного человека.

Первые 5 минут ешьте осознанно, концентрируясь на вкусе пищи.

2. Недостаток воды

Жажду легко спутать с голодом. Если вам хочется перекусить, попробуйте сначала выпить стакан воды и подождать 10 минут.

Как сделать воду вкуснее:

Добавьте дольку лимона или лайма.

Положите в стакан мяту, ягоды или кусочки огурца.

Пейте воду комнатной температуры — так она лучше усваивается.

3. Перекусы "на бегу"

Даже небольшая конфета или горсть орехов между делами поднимают уровень сахара в крови, вызывая новый приступ голода.

Как исправить:

Планируйте 3 основных приема пищи и 2 перекуса (например, йогурт и яблоко).

Ешьте сидя, не спеша, чтобы организм понял, что получил энергию.

4. Малоподвижный образ жизни

Даже если вы тренируетесь утром, но весь день сидите, метаболизм замедляется.

Что делать:

Каждые 60 минут вставайте и двигайтесь 5 минут.

Пройдитесь по комнате, сделайте растяжку, налейте воды.

Используйте лестницы вместо лифта.

Эти мелкие движения помогут сжигать больше калорий, чем кажется.

5. Слишком большие тарелки

Глаза "требуют" заполнить пространство тарелки. Чем больше посуда — тем больше мы съедаем.

Как исправить:

Используйте десертную тарелку для основных блюд.

Маленькие порции на небольшой посуде выглядят так же сытно.

6. Недостаток сна

Когда организм не высыпается, он требует быстрой энергии — и рука тянется к сладкому.

Как улучшить сон:

Ложитесь спать на час раньше.

Избегайте экранов за 30 минут до сна.

Проветривайте комнату перед сном.

Через неделю вы заметите, что тяга к сахару снизилась.

7. Попытки изменить всё сразу

Резкие перемены редко работают надолго. Лучше постепенно менять привычки, чтобы они прижились.

Как действовать:

Выберите одну привычку и следуйте ей 21 день.

Когда она станет нормой, добавьте следующую.

Главное помнить: вы строите новую жизнь, а не готовитесь к пляжному сезону. Похудение — это не временный проект, а стиль жизни.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

