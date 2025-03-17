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Пирог на царский стол: кулебяка с секретной начинкой

2:06
Еда

Этот традиционный русский пирог — не просто выпечка, а настоящее кулинарное произведение искусства. Кулебяка с многослойной начинкой, разделенной блинами, удивляет насыщенным вкусом и сложностью приготовления. Но если у вас намечается грандиозное торжество, стоит попробовать этот роскошный вариант — четырехкилограммовую кулебяку с четырьмя видами начинки.

Кулебяка
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кулебяка

Многослойная начинка для особого вкуса

В этой версии пирога используются четыре вида начинки:
Мясная: говяжий фарш, обжаренный с луком и сметаной.
Рисовая: отварной рис с яйцами и зелёным луком.
Печёночная: куриная печень с солёными огурцами.
Грибная: сушёные белые грибы, тушёные с луком.

Каждый слой аккуратно выкладывается и перекладывается тонкими блинчиками, чтобы вкусы не смешивались, а дополняли друг друга.

Готовим тесто и блины

Для теста дрожжи растворяют в подогретом молоке, добавляют сахар и половину муки, оставляя на час. Затем вмешивают масло, желтки и остатки муки, снова дают подойти. После второго подъёма тесто делят на две части: одна станет основой, другая — верхним слоем.

Блины пекутся из теста на молоке с добавлением сахара, яиц и растительного масла. Они должны быть тонкими, чтобы не утяжелять слои начинки.

Как собрать идеальную кулебяку?

  1. Раскатать основу, выложить первый слой начинки.
  2. Перекрыть блинами, затем уложить следующий слой. Повторить для всех начинок.
  3. Закрыть пирог вторым пластом теста, сделать прорези для выхода пара.
  4. Смазать желтком, дать постоять 20 минут.
  5. Выпекать при 190 °C около 45 минут.

После выпекания пирог накрывают полотенцем, слегка сбрызгивают водой и дают настояться. В результате получается ароматная, сочная и невероятно вкусная кулебяка — гордость русского стола.

Уточнения

Кулебя́ка — один из видов мясного, рыбного или грибного закрытого пирога. Традиционное русское блюдо.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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