Пирог на царский стол: кулебяка с секретной начинкой

Этот традиционный русский пирог — не просто выпечка, а настоящее кулинарное произведение искусства. Кулебяка с многослойной начинкой, разделенной блинами, удивляет насыщенным вкусом и сложностью приготовления. Но если у вас намечается грандиозное торжество, стоит попробовать этот роскошный вариант — четырехкилограммовую кулебяку с четырьмя видами начинки.
В этой версии пирога используются четыре вида начинки:
— Мясная: говяжий фарш, обжаренный с луком и сметаной.
— Рисовая: отварной рис с яйцами и зелёным луком.
— Печёночная: куриная печень с солёными огурцами.
— Грибная: сушёные белые грибы, тушёные с луком.
Каждый слой аккуратно выкладывается и перекладывается тонкими блинчиками, чтобы вкусы не смешивались, а дополняли друг друга.
Для теста дрожжи растворяют в подогретом молоке, добавляют сахар и половину муки, оставляя на час. Затем вмешивают масло, желтки и остатки муки, снова дают подойти. После второго подъёма тесто делят на две части: одна станет основой, другая — верхним слоем.
Блины пекутся из теста на молоке с добавлением сахара, яиц и растительного масла. Они должны быть тонкими, чтобы не утяжелять слои начинки.
После выпекания пирог накрывают полотенцем, слегка сбрызгивают водой и дают настояться. В результате получается ароматная, сочная и невероятно вкусная кулебяка — гордость русского стола.
Кулебя́ка — один из видов мясного, рыбного или грибного закрытого пирога. Традиционное русское блюдо.
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