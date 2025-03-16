Как приготовить идеальный кляр без яиц? Простые ингредиенты всегда под рукой

Кляр делает мясо, рыбу и птицу сочнее, нежнее и ароматнее. Но что, если яиц под рукой не оказалось? Не спешите отказываться от вкусного ужина! Есть несколько простых заменителей, которые справятся с задачей не хуже.
Майонез
Кефир, сметана или молоко
Мука и вода
Крахмал вместо муки
Теперь вкусные блюда можно готовить без проблем, даже если в холодильнике не оказалось яиц!
Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?