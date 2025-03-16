Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA

Как приготовить идеальный кляр без яиц? Простые ингредиенты всегда под рукой

1:22
Еда

Кляр делает мясо, рыбу и птицу сочнее, нежнее и ароматнее. Но что, если яиц под рукой не оказалось? Не спешите отказываться от вкусного ужина! Есть несколько простых заменителей, которые справятся с задачей не хуже.

Рыба в кляре
Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыба в кляре

Чем заменить яйца в кляре?

Майонез

  • Этот соус уже содержит яйца и делает мясные волокна мягче.
  • Разведите майонез небольшим количеством воды, чтобы получить нужную консистенцию.

Кефир, сметана или молоко

  • Эти продукты придают тесту лёгкую кислинку и делают кляр нежнее.
  • Смешайте их с мукой — вода здесь уже не нужна.

Мука и вода

  • Самый простой вариант, но корочка будет мягкой.
  • Подходит для лёгкой панировки без лишнего жира.

Крахмал вместо муки

  • Даёт хрустящую корочку и делает блюдо ароматнее.
  • Можно использовать кукурузный или картофельный крахмал.

Какой вариант выбрать?

  • Хотите мягкий и нежный кляр? Используйте майонез, сметану или кефир.
  • Нужна лёгкая панировка? Остановитесь на муке с водой.
  • Любите хрустящую корочку? Добавьте крахмал вместо муки.

Теперь вкусные блюда можно готовить без проблем, даже если в холодильнике не оказалось яиц!

Уточнения

Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто
Домашние животные
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых Дмитрий Плотников
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых
Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.