Как приготовить идеальный кляр без яиц? Простые ингредиенты всегда под рукой

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Кляр делает мясо, рыбу и птицу сочнее, нежнее и ароматнее. Но что, если яиц под рукой не оказалось? Не спешите отказываться от вкусного ужина! Есть несколько простых заменителей, которые справятся с задачей не хуже.

Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба в кляре

Чем заменить яйца в кляре?

Майонез

Этот соус уже содержит яйца и делает мясные волокна мягче.

Разведите майонез небольшим количеством воды, чтобы получить нужную консистенцию.

Кефир, сметана или молоко

Эти продукты придают тесту лёгкую кислинку и делают кляр нежнее.

Смешайте их с мукой — вода здесь уже не нужна.

Мука и вода

Самый простой вариант, но корочка будет мягкой.

Подходит для лёгкой панировки без лишнего жира.

Крахмал вместо муки

Даёт хрустящую корочку и делает блюдо ароматнее.

Можно использовать кукурузный или картофельный крахмал.

Какой вариант выбрать?

Хотите мягкий и нежный кляр? Используйте майонез, сметану или кефир.

Нужна лёгкая панировка? Остановитесь на муке с водой.

Любите хрустящую корочку? Добавьте крахмал вместо муки.

Теперь вкусные блюда можно готовить без проблем, даже если в холодильнике не оказалось яиц!

Уточнения

Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

