Как размягчить зачерствевший сыр и не испортить его? Проверенные методы

Ваш любимый сыр превратился в твёрдый брусок, а заменить его нечем? Не спешите выбрасывать! Существует три проверенных способа вернуть ему мягкость и приятную текстуру, сохранив вкус.
Этот метод идеально подходит для твёрдых сортов, таких как гауда или пармезан. Просто погрузите сыр в глубокую миску с холодным молоком на 2-3 часа. Жир из жидкости проникнет в волокна и сделает текстуру снова эластичной. После процедуры промокните сыр бумажным полотенцем, и он снова готов к употреблению.
Если времени мало, воспользуйтесь паром. Разместите ломтики на сите или дуршлаге, поставьте над кастрюлей с кипятком и накройте крышкой. Держите сыр над паром 5-7 минут на слабом огне, избегая прямого контакта с водой — иначе он просто растает.
Для быстрого размягчения можно использовать микроволновую печь. Выложите сыр на тарелку, накройте влажной салфеткой и разогревайте по 15 секунд на минимальной мощности. Если сыр остался жёстким, повторите процедуру, следя за тем, чтобы он не начал пузыриться.
Теперь даже зачерствевший кусочек сыра не испортит ваши гастрономические планы!
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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