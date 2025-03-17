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Забудьте про скучные диеты: эти котлеты сделают правильное питание вкусным

1:38
Еда

Кто сказал, что диетическое питание — это скучно? Эти сочные еврейские котлеты докажут обратное! Они готовятся из трёх доступных продуктов, но при этом получаются нежными, воздушными и содержат всего 150 ккал на порцию. Отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать форму без жёстких ограничений.

Куриная котлета
Фото: flickr. com by Heather Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриная котлета

Что понадобится?

  • Куриное филе — 500 г
  • Лук — 2 крупные головки
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить?

  1. Мясо нарежьте ножом мелкими кусочками. Не используйте мясорубку — так котлеты сохранят сочность.
  2. Лук натрите на тёрке, чтобы он равномерно распределился в фарше.
  3. Смешайте ингредиенты в глубокой миске до однородности.
  4. Сформируйте небольшие лепёшки и выложите их на раскалённую сковороду с антипригарным покрытием.
  5. Жарьте без масла, чтобы получить лёгкое диетическое блюдо. Куриного жира будет достаточно для золотистой корочки.

Главный секрет вкуса

Не перекручивайте мясо в мясорубке! Рубленый фарш делает текстуру котлет воздушной, а блюдо — невероятно сочным.

С чем подать?

Эти котлеты отлично сочетаются с зелёным салатом, тушёными овощами или цельнозерновым хлебом. Они подходят не только для ужина, но и для перекуса, а на праздничном столе вызовут настоящий восторг у гостей.

Попробуйте — и убедитесь, что вкусная еда и правильное питание могут идти рука об руку!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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