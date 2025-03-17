Забудьте про скучные диеты: эти котлеты сделают правильное питание вкусным

Кто сказал, что диетическое питание — это скучно? Эти сочные еврейские котлеты докажут обратное! Они готовятся из трёх доступных продуктов, но при этом получаются нежными, воздушными и содержат всего 150 ккал на порцию. Отличный вариант для тех, кто хочет поддерживать форму без жёстких ограничений.
Не перекручивайте мясо в мясорубке! Рубленый фарш делает текстуру котлет воздушной, а блюдо — невероятно сочным.
Эти котлеты отлично сочетаются с зелёным салатом, тушёными овощами или цельнозерновым хлебом. Они подходят не только для ужина, но и для перекуса, а на праздничном столе вызовут настоящий восторг у гостей.
Попробуйте — и убедитесь, что вкусная еда и правильное питание могут идти рука об руку!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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