Секреты бабушек: как уберечь крышки от ржавчины без лишних затрат

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Как обидно открыть банку с любимым вареньем или маринованными огурцами и увидеть рыжие пятна ржавчины на крышке! Коррозия не только портит внешний вид, но и может испортить саму заготовку. Чтобы избежать этой проблемы, используйте проверенные методы защиты.

Фото: flickr.com by mathplourde, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компоты в банках

1. Пищевая плёнка — дешёвая и эффективная

Оберните горлышко банки пищевой плёнкой перед закруткой. Она создаст плотный барьер между крышкой и влажностью. Для надёжности закрепите плёнку резинкой или бечёвкой. Этот метод прост и подходит для любых заготовок.

2. Промасленная бумага отталкивает влагу

Старый, но действенный способ — использование пергамента или кальки, пропитанных маслом, парафином или животным жиром. Масляная прослойка не даёт влаге оседать на крышке, предотвращая появление ржавчины.

3. Смазка для долгой защиты

Насухо вытрите крышку и нанесите тонкий слой силиконовой смазки, подсолнечного масла или вазелина. Эти вещества закрывают микротрещины, блокируя доступ влаги и кислорода. Главное — не переусердствовать, чтобы смазка не попала внутрь банки.

Главное правило: сухость — залог сохранности

Даже лучшие методы не спасут заготовки, если не соблюдать стерильность. Обязательно тщательно просушивайте банки и крышки перед закаткой, ведь именно конденсат становится главной причиной ржавчины.

Используйте эти простые приёмы, и ваши консервации останутся идеальными до следующего сезона!

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.

