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Швейцария удивляет: шоколад без какао — новый тренд кондитерского искусства

1:17
Еда

Шоколад без какао — звучит как нонсенс, но в Швейцарии уже начали его производить.

Разные виды шоколада
Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Разные виды шоколада

Компания Stella Bernrain представила плитку Choviva, в которой традиционные какао-бобы заменены на ферментированные семена подсолнечника. Вкус, текстура и аромат — как у обычного шоколада, но без привычного ингредиента.

Лондонский стартап Win-Win, финансируемый группой Edmond de Rothschild, идёт дальше — разрабатывает шоколад на основе ферментированного ячменя. Главная цель — создать экологически устойчивую альтернативу традиционному шоколаду, ведь цены на какао растут, а производство какао-бобов вызывает всё больше споров из-за вырубки лесов и тяжёлых условий труда фермеров.

Производители уверяют, что такие заменители сохраняют богатый вкус и «тающее» ощущение во рту, но при этом делают продукт доступнее и экологичнее. Однако любители классического шоколада остаются скептичными: может ли заменитель передать всю глубину вкуса настоящего какао?

Сможет ли шоколад без какао завоевать сердца гурманов — покажет время, но факт остаётся фактом: кондитерская индустрия стремительно меняется.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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