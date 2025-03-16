ТОП-5 популярных десертов СССР

В Советском Союзе сладости были особым удовольствием — не всегда доступным, но тем более желанным.
Несмотря на ограниченный ассортимент и дефицит некоторых продуктов, советские хозяйки и фабрики находили способы радовать сладкоежек. Вот пятёрка самых популярных десертов СССР, знакомых каждому с детства.
1. Пломбир в вафельном стаканчике
Настоящий символ детства. Натуральный, жирный и очень вкусный — пломбир считался лакомством №1.
Продавался в бумажной упаковке, стоил недорого и был доступен даже в провинции.
2. Торт "Наполеон"
Любимец всех праздничных столов. Хозяйки готовили его дома из слоёного теста и заварного крема.
Магазинная версия тоже пользовалась спросом, но домашний "Наполеон" считался вкуснее.
3. Сгущёнка (варёная или обычная)
Её ели ложками, добавляли в выпечку, кофе, каши и просто намазывали на хлеб. Варёная сгущёнка — отдельное лакомство: густая, карамельная и невероятно вкусная.
4. Зефир и пастила
Особенно ценились белый зефир в сахарной пудре и яблочная пастила. Часто дарили гостям или подавали к чаю.
Несмотря на простые ингредиенты, вкус был нежным и запоминающимся.
5. Пирожные "Картошка"
Готовились из остатков бисквита, печенья, масла и какао. Были дешёвыми, сытными и любимыми у школьников и студентов.
Часто делались дома, но продавались и в кулинариях.
Эти десерты оставили яркий след в кулинарной истории СССР и до сих пор пользуются популярностью.
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