ТОП-5 популярных десертов СССР

В Советском Союзе сладости были особым удовольствием — не всегда доступным, но тем более желанным.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Несмотря на ограниченный ассортимент и дефицит некоторых продуктов, советские хозяйки и фабрики находили способы радовать сладкоежек. Вот пятёрка самых популярных десертов СССР, знакомых каждому с детства.

1. Пломбир в вафельном стаканчике

Настоящий символ детства. Натуральный, жирный и очень вкусный — пломбир считался лакомством №1.

Продавался в бумажной упаковке, стоил недорого и был доступен даже в провинции.

2. Торт "Наполеон"

Любимец всех праздничных столов. Хозяйки готовили его дома из слоёного теста и заварного крема.

Магазинная версия тоже пользовалась спросом, но домашний "Наполеон" считался вкуснее.

3. Сгущёнка (варёная или обычная)

Её ели ложками, добавляли в выпечку, кофе, каши и просто намазывали на хлеб. Варёная сгущёнка — отдельное лакомство: густая, карамельная и невероятно вкусная.

4. Зефир и пастила

Особенно ценились белый зефир в сахарной пудре и яблочная пастила. Часто дарили гостям или подавали к чаю.

Несмотря на простые ингредиенты, вкус был нежным и запоминающимся.

5. Пирожные "Картошка"

Готовились из остатков бисквита, печенья, масла и какао. Были дешёвыми, сытными и любимыми у школьников и студентов.

Часто делались дома, но продавались и в кулинариях.

Эти десерты оставили яркий след в кулинарной истории СССР и до сих пор пользуются популярностью.