Не нужно часами стоять у плиты: голубцы, которые готовятся почти сами

3:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Без мясных голубцов невозможно представить нашу кухню. Они будто переносят нас в детство, к бабушкиному столу, где в воздухе витал аромат тушёного мяса, сметанного соуса и капустных листьев. Современные хозяйки всё реже решаются на их приготовление, считая, что блюдо требует слишком много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Но что, если отнестись к этому как к кулинарной медитации? Включить приятную музыку, не торопясь подготовить ингредиенты, а затем свернуть аккуратные голубцы и оставить их томиться на плите… И вот, через час у вас на столе ароматное, сочное, домашнее блюдо, которое оценят все.

Ингредиенты (на 4 порции)

1,5 кг белокочанной капусты

500 г говяжьего фарша

100 г риса

1 шт. репчатого лука

2 шт. моркови

1/2 шт. сладкого перца

200 г сметаны (20%)

5 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

300 мл воды

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить мясные голубцы

Шаг 1: Подготовка риса

Вскипятите воду, добавьте соль и 1 ст. л. масла. Всыпьте рис и варите под крышкой 10 минут. Затем откиньте на сито и дайте остыть.

Шаг 2: Подготовка капустных листьев

Снимите верхние листья с капусты, вырежьте кочерыжку. Разберите кочан, стараясь не порвать листья.

В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. По очереди опускайте туда капустные листья и варите 5 минут. Затем переложите в холодную воду.

Шаг 3: Приготовление начинки

Перемешайте фарш с рисом, посолите и поперчите. Каждый капустный лист слегка отбейте у основания.

Разложите фарш (по 2 ст. л.) на капустные листья и сверните конвертиком, подворачивая края.

Шаг 4: Обжарка голубцов

В большой сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте голубцы до румяной корочки. Переложите в кастрюлю.

Шаг 5: Готовим соус

Лук нарежьте, морковь натрите, перец мелко порубите.

В сковороду, где жарились голубцы, влейте оставшееся масло и обжарьте овощи до мягкости.

Добавьте сметану, сахар, соль и перец. Перемешайте.

Шаг 6: Тушение голубцов

Залейте соусом голубцы, накройте крышкой и тушите 30 минут на слабом огне.

Полезные советы

Выбирайте рыхлый кочан капусты — его листья легко отделяются.

Оставшуюся капусту можно использовать в борщ или начинку для пирожков.

Для пикантности в соус можно добавить томатную пасту, чеснок или немного чили.

Мясные голубцы — это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство, которое стоит освоить каждому.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

