Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мутные фары – не приговор: автомобилисты нашли неожиданный способ их очистить
От клещей без химии: один запах, который действует в сто раз лучше
В Китае появился новый беспилотник: справится с задачами, которые не под силу пилотам
Греф: разворот денежно-кредитной политики Центробанка России неизбежен
Неожиданный маникюр, который перевернет вашу весну: торт на ногтях
Мозг станет острее бритвы: продукты для памяти и ясного мышления
Секретные траты школьников раскрыты: банки выдают все тайны родителям
Батареи — как бывшие: то ледяные, то обжигают. Разбираемся, как их приручить
Это упражнение снижает уровень стресса уже через 30 минут

Не нужно часами стоять у плиты: голубцы, которые готовятся почти сами

3:08
Еда

Без мясных голубцов невозможно представить нашу кухню. Они будто переносят нас в детство, к бабушкиному столу, где в воздухе витал аромат тушёного мяса, сметанного соуса и капустных листьев. Современные хозяйки всё реже решаются на их приготовление, считая, что блюдо требует слишком много времени.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Но что, если отнестись к этому как к кулинарной медитации? Включить приятную музыку, не торопясь подготовить ингредиенты, а затем свернуть аккуратные голубцы и оставить их томиться на плите… И вот, через час у вас на столе ароматное, сочное, домашнее блюдо, которое оценят все.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 1,5 кг белокочанной капусты
  • 500 г говяжьего фарша
  • 100 г риса
  • 1 шт. репчатого лука
  • 2 шт. моркови
  • 1/2 шт. сладкого перца
  • 200 г сметаны (20%)
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 300 мл воды
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить мясные голубцы

Шаг 1: Подготовка риса

Вскипятите воду, добавьте соль и 1 ст. л. масла. Всыпьте рис и варите под крышкой 10 минут. Затем откиньте на сито и дайте остыть.

Шаг 2: Подготовка капустных листьев

Снимите верхние листья с капусты, вырежьте кочерыжку. Разберите кочан, стараясь не порвать листья.

В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. По очереди опускайте туда капустные листья и варите 5 минут. Затем переложите в холодную воду.

Шаг 3: Приготовление начинки

Перемешайте фарш с рисом, посолите и поперчите. Каждый капустный лист слегка отбейте у основания.

Разложите фарш (по 2 ст. л.) на капустные листья и сверните конвертиком, подворачивая края.

Шаг 4: Обжарка голубцов

В большой сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте голубцы до румяной корочки. Переложите в кастрюлю.

Шаг 5: Готовим соус

  • Лук нарежьте, морковь натрите, перец мелко порубите.
  • В сковороду, где жарились голубцы, влейте оставшееся масло и обжарьте овощи до мягкости.
  • Добавьте сметану, сахар, соль и перец. Перемешайте.

Шаг 6: Тушение голубцов

Залейте соусом голубцы, накройте крышкой и тушите 30 минут на слабом огне.

Полезные советы

  • Выбирайте рыхлый кочан капусты — его листья легко отделяются.
  • Оставшуюся капусту можно использовать в борщ или начинку для пирожков.
  • Для пикантности в соус можно добавить томатную пасту, чеснок или немного чили.

Мясные голубцы — это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство, которое стоит освоить каждому.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Молодость под глазами: два важных совета по макияжу от 75-летней модели
Красота и стиль
Молодость под глазами: два важных совета по макияжу от 75-летней модели Аудио 
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Экономика и бизнес
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Самолёт Ту-214Р. Тихий гигант, который дал уникальные преимущества российской разведке Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Последние материалы
В Китае появился новый беспилотник: справится с задачами, которые не под силу пилотам
Греф: разворот денежно-кредитной политики Центробанка России неизбежен
Самолёт Ту-214Р. Тихий гигант, который дал уникальные преимущества российской разведке
Неожиданный маникюр, который перевернет вашу весну: торт на ногтях
Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится?
Мозг станет острее бритвы: продукты для памяти и ясного мышления
Секретные траты школьников раскрыты: банки выдают все тайны родителям
Батареи — как бывшие: то ледяные, то обжигают. Разбираемся, как их приручить
Это упражнение снижает уровень стресса уже через 30 минут
Дрожжевые оладьи из СССР — пышные, как в детстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.