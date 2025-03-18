Не нужно часами стоять у плиты: голубцы, которые готовятся почти сами

Без мясных голубцов невозможно представить нашу кухню. Они будто переносят нас в детство, к бабушкиному столу, где в воздухе витал аромат тушёного мяса, сметанного соуса и капустных листьев. Современные хозяйки всё реже решаются на их приготовление, считая, что блюдо требует слишком много времени.
Но что, если отнестись к этому как к кулинарной медитации? Включить приятную музыку, не торопясь подготовить ингредиенты, а затем свернуть аккуратные голубцы и оставить их томиться на плите… И вот, через час у вас на столе ароматное, сочное, домашнее блюдо, которое оценят все.
Вскипятите воду, добавьте соль и 1 ст. л. масла. Всыпьте рис и варите под крышкой 10 минут. Затем откиньте на сито и дайте остыть.
Снимите верхние листья с капусты, вырежьте кочерыжку. Разберите кочан, стараясь не порвать листья.
В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. По очереди опускайте туда капустные листья и варите 5 минут. Затем переложите в холодную воду.
Перемешайте фарш с рисом, посолите и поперчите. Каждый капустный лист слегка отбейте у основания.
Разложите фарш (по 2 ст. л.) на капустные листья и сверните конвертиком, подворачивая края.
В большой сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте голубцы до румяной корочки. Переложите в кастрюлю.
Залейте соусом голубцы, накройте крышкой и тушите 30 минут на слабом огне.
Мясные голубцы — это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство, которое стоит освоить каждому.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.