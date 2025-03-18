Пончики без лишней возни: этот способ готовки экономит время и нервы

Что может быть лучше свежих, пышных пончиков с ароматной начинкой? Эти миниатюрные жареные булочки с вишнёвым джемом — настоящая находка для уютного вечера в кругу семьи или дружеской вечеринки. Хрустящая корочка, воздушное тесто и сочная начинка — идеальное сочетание для любителей домашней выпечки.
Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Влейте тёплое молоко, добавьте растопленное сливочное масло и яйцо. Замесите эластичное тесто (около 10 минут), накройте миску плёнкой и оставьте в тепле на 1 час — оно должно увеличиться в объёме.
Разделите тесто на 12 частей, скатайте из них ровные шарики. Разложите на доске, накройте пищевой плёнкой и оставьте ещё на 20-30 минут — они должны увеличиться в два раза.
В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Обжаривайте пончики по 2-3 штуки за раз, по 2 минуты с каждой стороны — до золотисто-коричневого цвета.
Выложите готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Сделайте небольшое отверстие в каждом и с помощью кондитерского мешка наполните вишнёвым джемом. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте тёплыми.
Эти жареные пончики с вишнёвым джемом — отличный вариант для домашних посиделок. Готовятся просто, исчезают со стола быстро!
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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