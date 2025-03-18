Пончики без лишней возни: этот способ готовки экономит время и нервы

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше свежих, пышных пончиков с ароматной начинкой? Эти миниатюрные жареные булочки с вишнёвым джемом — настоящая находка для уютного вечера в кругу семьи или дружеской вечеринки. Хрустящая корочка, воздушное тесто и сочная начинка — идеальное сочетание для любителей домашней выпечки.

Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пончики

Ингредиенты (на 12 порций)

200 г пшеничной муки

100 мл молока

50 г сливочного масла

1 яйцо

1 ст. л. сахара

1 ч. л. сухих дрожжей

2 г соли

12 ст. л. вишнёвого джема

Рафинированное растительное масло — для жарки

Сахарная пудра — для посыпки

Как приготовить пончики

Шаг 1: Готовим тесто

Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Влейте тёплое молоко, добавьте растопленное сливочное масло и яйцо. Замесите эластичное тесто (около 10 минут), накройте миску плёнкой и оставьте в тепле на 1 час — оно должно увеличиться в объёме.

Шаг 2: Формируем заготовки

Разделите тесто на 12 частей, скатайте из них ровные шарики. Разложите на доске, накройте пищевой плёнкой и оставьте ещё на 20-30 минут — они должны увеличиться в два раза.

Шаг 3: Жарим пончики

В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Обжаривайте пончики по 2-3 штуки за раз, по 2 минуты с каждой стороны — до золотисто-коричневого цвета.

Шаг 4: Наполняем джемом и подаём

Выложите готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Сделайте небольшое отверстие в каждом и с помощью кондитерского мешка наполните вишнёвым джемом. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте тёплыми.

Полезные советы

Для более насыщенного вкуса можно дополнительно подать ванильный крем или лимонный курд.

Обязательно меняйте бумажные полотенца, на которых остывают пончики — это поможет избежать излишней жирности.

Если хотите сделать пончики менее калорийными, попробуйте запечь их в духовке при 180 °C до румяной корочки.

Эти жареные пончики с вишнёвым джемом — отличный вариант для домашних посиделок. Готовятся просто, исчезают со стола быстро!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

