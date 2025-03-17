Рецепт из бабушкиной тетрадки: ватрушки, которые собирают всю семью за столом

Ватрушки с творогом — это классическая выпечка, знакомая многим с детства.Мягкое сдобное тесто и нежная творожная начинка делают их идеальным дополнением к чаю или кофе.Предлагаем вам подробный рецепт приготовления этих аппетитных булочек.
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Ватрушки
Ингредиенты на 12 порций
Для опары
225 г пшеничной муки высшего сорта
180 г воды комнатной температуры
1 г сухих быстродействующих или 3 г прессованных дрожжей
Для теста
225 г пшеничной муки высшего сорта
35 г сахара
25 г сливочного масла
25 г сухого молока
5 г соли
1 г сухих быстродействующих или 3 г прессованных дрожжей
75 г воды
Растительное масло для смазывания
Для начинки
225 г творога жирностью 9%
25 г сметаны жирностью 15%
40 г сахара
25 г яйца
15 г пшеничной муки высшего сорта
15 г растопленного сливочного масла
5 г ванильного сахара
Для смазывания
25 г яйца
1-2 ст. л. молока
Приготовление
Подготовка опары
Смешайте муку, воду и дрожжи в миске.
Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 8 часов.
Приготовление теста
Соедините опару с мукой, сахаром, сливочным маслом, сухим молоком, солью, дрожжами и водой.
Вымесите тесто до мягкой и эластичной консистенции.
Переложите в смазанную маслом миску, накройте и оставьте для брожения на 2 часа при температуре 24-26 °C, обминая через час.
Подготовка начинки
Смешайте творог, сахар, яйцо, муку, растопленное масло и ванильный сахар до однородности.
При необходимости добавьте сметану для достижения нужной консистенции.
Формирование ватрушек
Разделите тесто на 12 частей, сформируйте шарики и оставьте на 15 минут под пленкой.
Выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните и оставьте на 45 минут.
Смажьте яично-молочной смесью, сделайте углубления в центре и заполните начинкой.
Выпекание
Оставьте ватрушки на 10-15 минут.
Снова смажьте края яично-молочной смесью.
Выпекайте в разогретой до 230 °C духовке 25 минут, при необходимости меняя положение противней.
Подача
Остудите ватрушки на решетке и подавайте теплыми к чаю или кофе.
Полезные советы
Исторически ватрушки выпекали большими, похожими на круглые пироги, символизируя солнце. Современные ватрушки чаще делают порционными, в виде небольших булочек с открытой начинкой.
Уточнения
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.