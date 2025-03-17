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Рецепт из бабушкиной тетрадки: ватрушки, которые собирают всю семью за столом

3:10
Еда

Ватрушки с творогом — это классическая выпечка, знакомая многим с детства. Мягкое сдобное тесто и нежная творожная начинка делают их идеальным дополнением к чаю или кофе. Предлагаем вам подробный рецепт приготовления этих аппетитных булочек.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Ингредиенты на 12 порций

Для опары

  • 225 г пшеничной муки высшего сорта
  • 180 г воды комнатной температуры
  • 1 г сухих быстродействующих или 3 г прессованных дрожжей

Для теста

  • 225 г пшеничной муки высшего сорта
  • 35 г сахара
  • 25 г сливочного масла
  • 25 г сухого молока
  • 5 г соли
  • 1 г сухих быстродействующих или 3 г прессованных дрожжей
  • 75 г воды
  • Растительное масло для смазывания

Для начинки

  • 225 г творога жирностью 9%
  • 25 г сметаны жирностью 15%
  • 40 г сахара
  • 25 г яйца
  • 15 г пшеничной муки высшего сорта
  • 15 г растопленного сливочного масла
  • 5 г ванильного сахара

Для смазывания

  • 25 г яйца
  • 1-2 ст. л. молока

Приготовление

Подготовка опары

  • Смешайте муку, воду и дрожжи в миске.
  • Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 8 часов.

Приготовление теста

  • Соедините опару с мукой, сахаром, сливочным маслом, сухим молоком, солью, дрожжами и водой.
  • Вымесите тесто до мягкой и эластичной консистенции.
  • Переложите в смазанную маслом миску, накройте и оставьте для брожения на 2 часа при температуре 24-26 °C, обминая через час.

Подготовка начинки

  • Смешайте творог, сахар, яйцо, муку, растопленное масло и ванильный сахар до однородности.
  • При необходимости добавьте сметану для достижения нужной консистенции.

Формирование ватрушек

  • Разделите тесто на 12 частей, сформируйте шарики и оставьте на 15 минут под пленкой.
  • Выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните и оставьте на 45 минут.
  • Смажьте яично-молочной смесью, сделайте углубления в центре и заполните начинкой.

Выпекание

  • Оставьте ватрушки на 10-15 минут.
  • Снова смажьте края яично-молочной смесью.
  • Выпекайте в разогретой до 230 °C духовке 25 минут, при необходимости меняя положение противней.

Подача

Остудите ватрушки на решетке и подавайте теплыми к чаю или кофе.

Полезные советы

  • Исторически ватрушки выпекали большими, похожими на круглые пироги, символизируя солнце. Современные ватрушки чаще делают порционными, в виде небольших булочек с открытой начинкой.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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