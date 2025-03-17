Рецепт из бабушкиной тетрадки: ватрушки, которые собирают всю семью за столом

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Ватрушки с творогом — это классическая выпечка, знакомая многим с детства. Мягкое сдобное тесто и нежная творожная начинка делают их идеальным дополнением к чаю или кофе. Предлагаем вам подробный рецепт приготовления этих аппетитных булочек.​

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки

Ингредиенты на 12 порций

Для опары

225 г пшеничной муки высшего сорта ​

​ 180 г воды комнатной температуры ​

​ 1 г сухих быстродействующих или 3 г прессованных дрожжей ​

Для теста

225 г пшеничной муки высшего сорта ​

​ 35 г сахара ​

​ 25 г сливочного масла ​

​ 25 г сухого молока ​

​ 5 г соли ​

​ 1 г сухих быстродействующих или 3 г прессованных дрожжей ​

​ 75 г воды ​

​ Растительное масло для смазывания ​

Для начинки

225 г творога жирностью 9% ​

​ 25 г сметаны жирностью 15%

40 г сахара ​

​ 25 г яйца

15 г пшеничной муки высшего сорта ​

​ 15 г растопленного сливочного масла ​

​ 5 г ванильного сахара ​

Для смазывания

25 г яйца ​

​ 1-2 ст. л. молока ​

Приготовление

Подготовка опары

Смешайте муку, воду и дрожжи в миске. ​

​ Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 8 часов. ​

Приготовление теста

Соедините опару с мукой, сахаром, сливочным маслом, сухим молоком, солью, дрожжами и водой. ​

​ Вымесите тесто до мягкой и эластичной консистенции. ​

​ Переложите в смазанную маслом миску, накройте и оставьте для брожения на 2 часа при температуре 24-26 °C, обминая через час. ​

Подготовка начинки

Смешайте творог, сахар, яйцо, муку, растопленное масло и ванильный сахар до однородности. ​

​ При необходимости добавьте сметану для достижения нужной консистенции. ​

Формирование ватрушек

Разделите тесто на 12 частей, сформируйте шарики и оставьте на 15 минут под пленкой. ​

​ Выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните и оставьте на 45 минут. ​

​ Смажьте яично-молочной смесью, сделайте углубления в центре и заполните начинкой. ​

Выпекание

Оставьте ватрушки на 10-15 минут. ​

​ Снова смажьте края яично-молочной смесью. ​

​ Выпекайте в разогретой до 230 °C духовке 25 минут, при необходимости меняя положение противней. ​

Подача

Остудите ватрушки на решетке и подавайте теплыми к чаю или кофе.​

Полезные советы

Исторически ватрушки выпекали большими, похожими на круглые пироги, символизируя солнце. Современные ватрушки чаще делают порционными, в виде небольших булочек с открытой начинкой.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

