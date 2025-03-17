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Гениально просто: ленивый рецепт, который заменит классическую лазанью

2:35
Еда

Хотите порадовать близких вкусным и простым блюдом? Приготовьте лазанью из тонкого лаваша с овощами и томатным соусом — отличный вариант для семейного обеда или ужина.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Ингредиенты

  • 300 г тонкого лаваша
  • 1 баклажан
  • 2 кабачка
  • 3 помидора
  • 1 красная луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 400 г томатного соуса
  • 200 мл томатного сока
  • 100 г сыра моцарелла
  • Растительное масло для жарки
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка лаваша: разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте лаваш на прямоугольники, чтобы они помещались в вашу форму для запекания, укладывая по 3-4 куска на слой.

  2. Приготовление томатного соуса: очистите чеснок и натрите его на терке прямо в сковороду с 1 ст. л. растительного масла. Обжаривайте на среднем огне 1 минуту. Затем влейте томатный соус и томатный сок, доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Варите 5-7 минут.

  3. Подготовка овощей: очистите лук и нарежьте его полукольцами. Помидоры нарежьте тонкими кружками. Баклажан и кабачки также нарежьте тонкими кружками и быстро обжарьте с обеих сторон в растительном масле с добавлением соли. Обжаренные овощи выложите на тарелку. Затем обжарьте лук и добавьте его в томатный соус.

  4. Сборка лазаньи: смажьте дно формы для запекания томатным соусом и выложите 3-4 куска лаваша. На лаваш уложите часть обжаренных овощей (включая помидоры), полейте соусом. Повторяйте слои лаваша, овощей и соуса, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен состоять из лаваша, политого соусом.

  5. Запекание: накройте форму фольгой и запекайте в центре духовки 15 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте верх лазаньи тертым сыром и запекайте еще 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячим.

Полезные советы

  • Нарезать лаваш удобнее ножницами, а не ножом.
  • Не стоит застилать форму цельным куском лаваша. Если все же решили так сделать, перед заливкой последнего слоя томатным соусом нарежьте лазанью на порции, чтобы соус пропитал все слои.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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