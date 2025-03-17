Гениально просто: ленивый рецепт, который заменит классическую лазанью

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать близких вкусным и простым блюдом? Приготовьте лазанью из тонкого лаваша с овощами и томатным соусом — отличный вариант для семейного обеда или ужина.​

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Ингредиенты

300 г тонкого лаваша ​

​ 1 баклажан ​

​ 2 кабачка ​

​ 3 помидора ​

​ 1 красная луковица ​

​ 4 зубчика чеснока ​

​ 400 г томатного соуса ​

​ 200 мл томатного сока ​

​ 100 г сыра моцарелла ​

​ Растительное масло для жарки ​

​ Соль и черный молотый перец по вкусу ​

Приготовление

Подготовка лаваша: разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте лаваш на прямоугольники, чтобы они помещались в вашу форму для запекания, укладывая по 3-4 куска на слой.​ Приготовление томатного соуса: очистите чеснок и натрите его на терке прямо в сковороду с 1 ст. л. растительного масла. Обжаривайте на среднем огне 1 минуту. Затем влейте томатный соус и томатный сок, доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Варите 5-7 минут.​ Подготовка овощей: очистите лук и нарежьте его полукольцами. Помидоры нарежьте тонкими кружками. Баклажан и кабачки также нарежьте тонкими кружками и быстро обжарьте с обеих сторон в растительном масле с добавлением соли. Обжаренные овощи выложите на тарелку. Затем обжарьте лук и добавьте его в томатный соус.​ Сборка лазаньи: смажьте дно формы для запекания томатным соусом и выложите 3-4 куска лаваша. На лаваш уложите часть обжаренных овощей (включая помидоры), полейте соусом. Повторяйте слои лаваша, овощей и соуса, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен состоять из лаваша, политого соусом.​ Запекание: накройте форму фольгой и запекайте в центре духовки 15 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте верх лазаньи тертым сыром и запекайте еще 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячим.​

Полезные советы

Нарезать лаваш удобнее ножницами, а не ножом. ​

​ Не стоит застилать форму цельным куском лаваша. Если все же решили так сделать, перед заливкой последнего слоя томатным соусом нарежьте лазанью на порции, чтобы соус пропитал все слои. ​

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

