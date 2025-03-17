Гениально просто: ленивый рецепт, который заменит классическую лазанью

Хотите порадовать близких вкусным и простым блюдом? Приготовьте лазанью из тонкого лаваша с овощами и томатным соусом — отличный вариант для семейного обеда или ужина.
Подготовка лаваша: разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте лаваш на прямоугольники, чтобы они помещались в вашу форму для запекания, укладывая по 3-4 куска на слой.
Приготовление томатного соуса: очистите чеснок и натрите его на терке прямо в сковороду с 1 ст. л. растительного масла. Обжаривайте на среднем огне 1 минуту. Затем влейте томатный соус и томатный сок, доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Варите 5-7 минут.
Подготовка овощей: очистите лук и нарежьте его полукольцами. Помидоры нарежьте тонкими кружками. Баклажан и кабачки также нарежьте тонкими кружками и быстро обжарьте с обеих сторон в растительном масле с добавлением соли. Обжаренные овощи выложите на тарелку. Затем обжарьте лук и добавьте его в томатный соус.
Сборка лазаньи: смажьте дно формы для запекания томатным соусом и выложите 3-4 куска лаваша. На лаваш уложите часть обжаренных овощей (включая помидоры), полейте соусом. Повторяйте слои лаваша, овощей и соуса, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен состоять из лаваша, политого соусом.
Запекание: накройте форму фольгой и запекайте в центре духовки 15 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте верх лазаньи тертым сыром и запекайте еще 15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячим.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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