Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — один из самых полезных продуктов, но не все её виды одинаково популярны. Морской окунь, которого редко едят за пределами Средиземноморья, на самом деле настоящий суперфуд! Он богат белком, незаменимыми аминокислотами, омега-3 и витаминами, которые поддерживают здоровье сердца, нервной системы и иммунитета.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовлен рыбы

Хотите узнать, чем полезен морской окунь и как его вкусно приготовить? Читайте дальше!

Чем полезен морской окунь?

Этот вид рыбы широко распространён в Средиземном и Чёрном морях и особенно популярен в кухнях Италии, Франции, Греции и Испании. Однако в других странах его едят не так часто, а зря — морской окунь настоящий источник здоровья.

Основные полезные свойства

Полноценный белок — содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму.

Лизин — поддерживает здоровье мышц и костей, участвует в выработке гормонов и ферментов.

Омега-3 — укрепляет сердце и сосуды, снижает давление и уровень триглицеридов.

Поддержка мозга — помогает нервной системе и может снижать риск болезней, таких как Альцгеймер.

Селен и аргинин — участвуют в детоксикации организма и защищают клетки.

Витамин D, магний, натрий, калий и фосфор — важны для иммунитета, костей и обмена веществ.

Как приготовить морского окуня?

Эта рыба имеет нежный вкус и подходит для разных способов приготовления:

На гриле — один из самых полезных вариантов: без масла, с сохранением всех витаминов.

Запечённый с овощами — 35-40 минут при 200°C — и у вас полезное, питательное блюдо.

Жареный — вкусно, но менее полезно: добавляет лишние насыщенные жиры.

Добавьте в свой рацион морского окуня, и ваш организм скажет вам спасибо!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

