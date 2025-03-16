Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет

Рыба — один из самых полезных продуктов, но не все её виды одинаково популярны. Морской окунь, которого редко едят за пределами Средиземноморья, на самом деле настоящий суперфуд! Он богат белком, незаменимыми аминокислотами, омега-3 и витаминами, которые поддерживают здоровье сердца, нервной системы и иммунитета.
Хотите узнать, чем полезен морской окунь и как его вкусно приготовить? Читайте дальше!
Этот вид рыбы широко распространён в Средиземном и Чёрном морях и особенно популярен в кухнях Италии, Франции, Греции и Испании. Однако в других странах его едят не так часто, а зря — морской окунь настоящий источник здоровья.
Эта рыба имеет нежный вкус и подходит для разных способов приготовления:
Добавьте в свой рацион морского окуня, и ваш организм скажет вам спасибо!
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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