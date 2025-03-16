Этот рецепт покорил семьи по всему миру: секрет вкуснейшей курицы в сливочном соусе

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусный и сытный обед, который понравится всей семье, не так уж сложно! Этот рецепт нежных куриных бедер и голеней в сливочном соусе — отличное решение для повседневного меню. Он не требует сложных ингредиентов и долгого времени готовки, а его насыщенный вкус покорит даже привередливых едоков.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица с рисом

Курица в сливочном соусе отлично сочетается с рисом, картофельным пюре, винегретом или классической бразильской фарофой. Всего 45 минут — и у вас на столе ароматное, нежное и питательное блюдо.

Ингредиенты

Для приготовления курицы в сливочном соусе вам понадобятся:

1 ст. л. растительного масла

1 кг куриных бедер и голеней без кожи

Соль, черный перец и петрушка (по вкусу)

1 куриный бульонный кубик

1,5 чашки воды

1 упаковка порошкового лукового супа (68 г)

1 банка молока (используйте пустую банку из-под сливок для измерения)

1 банка сливок

3 ст. л. томатной пасты

Как приготовить?

Готовка занимает не более 45 минут, а сам процесс очень простой:

Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне. Порциями обжарьте курицу, приправленную солью и перцем. Верните всю курицу в кастрюлю, добавьте бульонный кубик, растворенный в воде. Тушите под крышкой на слабом огне около 30 минут, пока жидкость не выпарится. Переложите курицу на тарелку и пока отложите в сторону. Смешайте в блендере порошок для супа, молоко, сливки и томатную пасту. Перелейте смесь в кастрюлю с оставшимся бульоном, доведите до кипения, помешивая, пока соус не загустеет. Верните курицу в кастрюлю, тушите еще 5 минут, чтобы она пропиталась соусом. Готово! Посыпьте петрушкой и подавайте с любимым гарниром.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Быстро и просто — без сложных процессов, а ингредиенты найдутся на любой кухне.

Насыщенный сливочный вкус — курица получается нежной и сочной, а соус придаёт ей особый аромат.

Идеальное сочетание с гарнирами — можно подавать с рисом, пюре, овощами или бразильской фарофой.

Подходит и для обычного обеда, и для праздничного ужина.

Если хочется разнообразить меню без лишних хлопот, курица в сливочном соусе — идеальный выбор!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

