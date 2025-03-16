Этот рецепт покорил семьи по всему миру: секрет вкуснейшей курицы в сливочном соусе

Приготовить вкусный и сытный обед, который понравится всей семье, не так уж сложно! Этот рецепт нежных куриных бедер и голеней в сливочном соусе — отличное решение для повседневного меню. Он не требует сложных ингредиентов и долгого времени готовки, а его насыщенный вкус покорит даже привередливых едоков.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица с рисом
Курица в сливочном соусе отлично сочетается с рисом, картофельным пюре, винегретом или классической бразильской фарофой. Всего 45 минут — и у вас на столе ароматное, нежное и питательное блюдо.
Ингредиенты
Для приготовления курицы в сливочном соусе вам понадобятся:
1 ст. л. растительного масла
1 кг куриных бедер и голеней без кожи
Соль, черный перец и петрушка (по вкусу)
1 куриный бульонный кубик
1,5 чашки воды
1 упаковка порошкового лукового супа (68 г)
1 банка молока (используйте пустую банку из-под сливок для измерения)
1 банка сливок
3 ст. л. томатной пасты
Как приготовить?
Готовка занимает не более 45 минут, а сам процесс очень простой:
Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне. Порциями обжарьте курицу, приправленную солью и перцем.
Верните всю курицу в кастрюлю, добавьте бульонный кубик, растворенный в воде.
Тушите под крышкой на слабом огне около 30 минут, пока жидкость не выпарится.
Переложите курицу на тарелку и пока отложите в сторону.
Смешайте в блендере порошок для супа, молоко, сливки и томатную пасту.
Перелейте смесь в кастрюлю с оставшимся бульоном, доведите до кипения, помешивая, пока соус не загустеет.
Верните курицу в кастрюлю, тушите еще 5 минут, чтобы она пропиталась соусом.
Готово! Посыпьте петрушкой и подавайте с любимым гарниром.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
Быстро и просто — без сложных процессов, а ингредиенты найдутся на любой кухне.
Насыщенный сливочный вкус — курица получается нежной и сочной, а соус придаёт ей особый аромат.
Идеальное сочетание с гарнирами — можно подавать с рисом, пюре, овощами или бразильской фарофой.
Подходит и для обычного обеда, и для праздничного ужина.
Если хочется разнообразить меню без лишних хлопот, курица в сливочном соусе — идеальный выбор!
Уточнения
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.