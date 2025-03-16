Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой

Жарка мяса или котлет неизбежно превращает кухню в поле битвы: масляные брызги на плите, столешнице и даже на одежде. Но оказывается, есть простой лайфхак, который сэкономит время на уборке и сделает процесс готовки намного комфортнее.
Поварские хитрости часто кажутся магией, но на самом деле это чистая наука. Всё дело в способности уксуса связывать молекулы воды.
Как это работает:
Перед тем как выкладывать мясо на сковороду, возьмите бумажное полотенце, смочите его яблочным или столовым уксусом (9%) и протрите горячую поверхность.
Важно:
Этот лайфхак настолько прост, что многие просто не верят в его эффективность. Но попробуйте один раз — и кухня скажет вам спасибо. Уксус давно стоит у вас на полке — используйте его с умом.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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