Хотите нежную куриную грудку? Запомните этот способ приготовления

Куриная грудка — диетическое и универсальное мясо, но неправильный выбор и приготовление могут сделать её жёсткой и сухой. Разбираемся, как выбрать, хранить и готовить куриное филе, чтобы оно получилось идеальным на вкус.
При покупке охлаждённой курицы обращайте внимание на цвет и текстуру:
Если грудка замороженная, обратите внимание на лёд:
Резкий перепад температур делает курицу жёсткой, поэтому не стоит размораживать её в горячей воде или микроволновке. Оптимальные методы:
Время варки зависит от размера и типа мяса:
Как проверить готовность?
Проткните мясо ножом: если сок прозрачный, значит, грудка готова. Если розовый — варите ещё несколько минут.
Как сделать бульон ароматным?
Как сохранить сочность мяса для салата?
Опустите грудку в кипяток, доведите до готовности и оставьте в бульоне на 15 минут. Так она останется нежной.
Сваренное мясо можно:
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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