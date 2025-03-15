Выпечка, которая удивит гостей: старинный рецепт казачьего пирога

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот казачий пирог с ливером — настоящая находка для любителей традиционной русской кухни. Он сытный, ароматный и наполнен нежной печёночной начинкой с луком и варёными яйцами. Дрожжевое тесто, испечённое в духовке, получается мягким и пышным. Такой пирог отлично подойдёт как для домашнего ужина, так и для праздничного стола.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с капустой и мясом

Что понадобится?

Для начинки:

Говяжье сердце — 250 г

Говяжье лёгкое — 250 г

Говяжья печень — 250 г

Репчатый лук — 1 шт.

Зелёный лук — 1 большой пучок

Варёные яйца — 3 шт.

Сырое яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Для теста:

Молоко — 1 стакан

Свежие дрожжи — 30 г

Мука — 300 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Яйца — 2 шт.

Растительное масло — 90 мл

Как приготовить?

Шаг 1. Готовим опару

Разведите дрожжи в 2/3 стакана тёплого молока, добавьте сахар и половину просеянной муки. Размешайте, оставьте в тёплом месте на 2-2,5 часа.

Когда опара поднимется, добавьте остальное молоко, соль, яйца и оставшуюся муку. Вымесите тесто, вмешайте растительное масло, дайте подойти ещё 1,5 часа, дважды обминая.

Шаг 2. Подготавливаем ливер

Говяжье сердце и лёгкое промойте, замочите на 1 час в холодной воде, затем нарежьте и отварите по отдельности:

Сердце — 1,5 часа

Лёгкое — 1 час

Говяжью печень нарежьте кусочками и обжарьте 10 минут в половине масла.

Шаг 3. Делаем начинку

Перекрутите сердце, лёгкое и печень через мясорубку.

Репчатый лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к ливеру зелёный лук, соль, перец, хорошо перемешайте.

Шаг 4. Собираем пирог

Раскатайте 2/3 теста в круг на 5 см больше диаметра формы и уложите в смазанную маслом форму (22-24 см).

Выложите начинку, сверху распределите кружки варёных яиц.

Раскатайте оставшееся тесто, накройте пирог, защипните края. Оставьте на 30 минут, затем смажьте взбитым яйцом.

Шаг 5. Выпекаем

Разогрейте духовку до 190°C, выпекайте 1 час, пока корочка не станет румяной и хрустящей.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

