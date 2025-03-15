Выпечка, которая удивит гостей: старинный рецепт казачьего пирога

Этот казачий пирог с ливером — настоящая находка для любителей традиционной русской кухни. Он сытный, ароматный и наполнен нежной печёночной начинкой с луком и варёными яйцами. Дрожжевое тесто, испечённое в духовке, получается мягким и пышным. Такой пирог отлично подойдёт как для домашнего ужина, так и для праздничного стола.
Для начинки:
Для теста:
Шаг 1. Готовим опару
Разведите дрожжи в 2/3 стакана тёплого молока, добавьте сахар и половину просеянной муки. Размешайте, оставьте в тёплом месте на 2-2,5 часа.
Когда опара поднимется, добавьте остальное молоко, соль, яйца и оставшуюся муку. Вымесите тесто, вмешайте растительное масло, дайте подойти ещё 1,5 часа, дважды обминая.
Шаг 2. Подготавливаем ливер
Говяжье сердце и лёгкое промойте, замочите на 1 час в холодной воде, затем нарежьте и отварите по отдельности:
Говяжью печень нарежьте кусочками и обжарьте 10 минут в половине масла.
Шаг 3. Делаем начинку
Перекрутите сердце, лёгкое и печень через мясорубку.
Репчатый лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте к ливеру зелёный лук, соль, перец, хорошо перемешайте.
Шаг 4. Собираем пирог
Раскатайте 2/3 теста в круг на 5 см больше диаметра формы и уложите в смазанную маслом форму (22-24 см).
Выложите начинку, сверху распределите кружки варёных яиц.
Раскатайте оставшееся тесто, накройте пирог, защипните края. Оставьте на 30 минут, затем смажьте взбитым яйцом.
Шаг 5. Выпекаем
Разогрейте духовку до 190°C, выпекайте 1 час, пока корочка не станет румяной и хрустящей.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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