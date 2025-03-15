Как приготовить идеальные куриные котлеты с сырной начинкой

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Хотите приготовить нежные куриные котлеты с расплавленным сыром внутри? Этот рецепт станет вашим любимым! Благодаря сочетанию куриного филе и бедра фарш получается сочным, а домашняя панировка придаёт котлетам аппетитную хрустящую корочку. Сырная начинка делает блюдо ещё вкуснее, добавляя нежную тягучесть при каждом укусе.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Что понадобится?

На 5 порций:

Куриная грудка — 1 шт.

Куриные бедра (без кожи и костей) — 4 шт.

Лук (небольшой) — 1 шт.

Сыр (полутвёрдый, хорошо плавящийся) — 150 г

Яйцо (крупное) — 1 шт.

Панировочные сухари (домашние или из белого хлеба) — 200 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Щепотка сушёного базилика

Топлёное масло (для жарки)

Как приготовить?

Шаг 1. Делаем фарш

Курицу нарежьте кубиками 2x2 см, лук измельчите. Прокрутите всё через мясорубку или измельчите в блендере до получения однородного фарша.

Шаг 2. Добавляем специи

Смешайте куриный фарш с яйцом, 70 г сухарей, солью, перцем и базиликом. Хорошо отбейте фарш, чтобы котлеты держали форму.

Шаг 3. Подготавливаем сыр

Нарежьте сыр ломтиками по 0,75-1 см, чтобы они легко поместились внутрь котлеты.

Шаг 4. Формируем котлеты

Смочите руки водой, слепите лепёшку из фарша, положите в центр ломтик сыра и защипните края — как при лепке пирожков.

Шаг 5. Панируем котлеты

Обваляйте котлеты в оставшихся панировочных сухарях, чтобы образовалась равномерная хрустящая корочка.

Шаг 6. Жарим до румяности

Разогрейте топлёное масло на сковороде. Обжаривайте котлеты по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Полезные советы:

Используйте смесь грудки и бедра, чтобы фарш был более сочным.

Чтобы панировка держалась лучше, можно обвалять котлеты сначала в муке, затем в взбитом яйце, а после в сухарях.

Если хотите более диетический вариант, запеките котлеты в духовке 20 минут при 180°C.

Для пикантного вкуса можно добавить в фарш чеснок или немного копчёной паприки.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

