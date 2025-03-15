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Как приготовить идеальные куриные котлеты с сырной начинкой

2:32
Еда

Хотите приготовить нежные куриные котлеты с расплавленным сыром внутри? Этот рецепт станет вашим любимым! Благодаря сочетанию куриного филе и бедра фарш получается сочным, а домашняя панировка придаёт котлетам аппетитную хрустящую корочку. Сырная начинка делает блюдо ещё вкуснее, добавляя нежную тягучесть при каждом укусе.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Что понадобится?

На 5 порций:

  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Куриные бедра (без кожи и костей) — 4 шт.
  • Лук (небольшой) — 1 шт.
  • Сыр (полутвёрдый, хорошо плавящийся) — 150 г
  • Яйцо (крупное) — 1 шт.
  • Панировочные сухари (домашние или из белого хлеба) — 200 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Щепотка сушёного базилика
  • Топлёное масло (для жарки)

Как приготовить?

Шаг 1. Делаем фарш
Курицу нарежьте кубиками 2x2 см, лук измельчите. Прокрутите всё через мясорубку или измельчите в блендере до получения однородного фарша.

Шаг 2. Добавляем специи
Смешайте куриный фарш с яйцом, 70 г сухарей, солью, перцем и базиликом. Хорошо отбейте фарш, чтобы котлеты держали форму.

Шаг 3. Подготавливаем сыр
Нарежьте сыр ломтиками по 0,75-1 см, чтобы они легко поместились внутрь котлеты.

Шаг 4. Формируем котлеты
Смочите руки водой, слепите лепёшку из фарша, положите в центр ломтик сыра и защипните края — как при лепке пирожков.

Шаг 5. Панируем котлеты
Обваляйте котлеты в оставшихся панировочных сухарях, чтобы образовалась равномерная хрустящая корочка.

Шаг 6. Жарим до румяности
Разогрейте топлёное масло на сковороде. Обжаривайте котлеты по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Полезные советы:

  • Используйте смесь грудки и бедра, чтобы фарш был более сочным.
  • Чтобы панировка держалась лучше, можно обвалять котлеты сначала в муке, затем в взбитом яйце, а после в сухарях.
  • Если хотите более диетический вариант, запеките котлеты в духовке 20 минут при 180°C.
  • Для пикантного вкуса можно добавить в фарш чеснок или немного копчёной паприки.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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