Как приготовить идеальные куриные котлеты с сырной начинкой

Хотите приготовить нежные куриные котлеты с расплавленным сыром внутри? Этот рецепт станет вашим любимым! Благодаря сочетанию куриного филе и бедра фарш получается сочным, а домашняя панировка придаёт котлетам аппетитную хрустящую корочку. Сырная начинка делает блюдо ещё вкуснее, добавляя нежную тягучесть при каждом укусе.
На 5 порций:
Шаг 1. Делаем фарш
Курицу нарежьте кубиками 2x2 см, лук измельчите. Прокрутите всё через мясорубку или измельчите в блендере до получения однородного фарша.
Шаг 2. Добавляем специи
Смешайте куриный фарш с яйцом, 70 г сухарей, солью, перцем и базиликом. Хорошо отбейте фарш, чтобы котлеты держали форму.
Шаг 3. Подготавливаем сыр
Нарежьте сыр ломтиками по 0,75-1 см, чтобы они легко поместились внутрь котлеты.
Шаг 4. Формируем котлеты
Смочите руки водой, слепите лепёшку из фарша, положите в центр ломтик сыра и защипните края — как при лепке пирожков.
Шаг 5. Панируем котлеты
Обваляйте котлеты в оставшихся панировочных сухарях, чтобы образовалась равномерная хрустящая корочка.
Шаг 6. Жарим до румяности
Разогрейте топлёное масло на сковороде. Обжаривайте котлеты по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?