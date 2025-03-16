Запеканка с яблоками, которая тает во рту — попробуйте этот волшебный десерт

Эта творожная запеканка с яблоками перевернёт ваше представление о привычном рецепте. Вместо плотного сырника вас ждёт нежнейший десерт, в котором воздушный творожный слой сочетается с яблочной прослойкой, добавляющей лёгкую кислинку и аромат. Манная крупа делает текстуру буквально тающей во рту, а карамельная корочка придаёт аппетитный золотистый оттенок.
Основные ингредиенты (на 8 порций):
Шаг 1. Готовим основу
Одно яйцо разделите на желток и белок. Желток пока отложите. Остальные яйца и белок взбейте с сахаром, пока масса не станет пышной и воздушной.
Шаг 2. Готовим творожную массу
Протрите творог через сито, чтобы сделать текстуру более нежной. Добавьте манную крупу, ванильный сахар и цедру лимона, перемешайте. Затем введите взбитые с сахаром яйца, снова тщательно размешайте.
Шаг 3. Подготавливаем яблоки
Яблоки вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите сердцевину. По желанию можно очистить от кожуры. Нарежьте тонкими дольками.
Шаг 4. Формируем запеканку
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, разровняйте.
Шаг 5. Добавляем яблоки
Распределите сверху слой яблочных долек, затем накройте оставшейся творожной массой.
Шаг 6. Завершаем подготовку
Отложенный желток слегка взбейте и смажьте им верхний слой запеканки. С помощью ложки нарисуйте узоры "волны".
Шаг 7. Запекаем
Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Когда запеканка приобретёт золотистую корочку, достаньте и дайте немного остыть перед подачей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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