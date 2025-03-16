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Запеканка с яблоками, которая тает во рту — попробуйте этот волшебный десерт

2:54
Еда

Эта творожная запеканка с яблоками перевернёт ваше представление о привычном рецепте. Вместо плотного сырника вас ждёт нежнейший десерт, в котором воздушный творожный слой сочетается с яблочной прослойкой, добавляющей лёгкую кислинку и аромат. Манная крупа делает текстуру буквально тающей во рту, а карамельная корочка придаёт аппетитный золотистый оттенок.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Творожная запеканка

Что понадобится?

Основные ингредиенты (на 8 порций):

  • Яйца (крупные) — 3 шт.
  • Сахар — 3-4 ст. л.
  • Творог (нежирный или классический) — 750 г
  • Манная крупа — 4-5 ч. л.
  • Тертая цедра 1 лимона
  • Ванильный сахар — 1/2 ч. л.
  • Яблоки (крупные, сладкие или кисло-сладкие) — 2 шт.
  • Сливочное масло — 10 г
  • Панировочные сухари — 2 ст. л.

Как приготовить?

Шаг 1. Готовим основу
Одно яйцо разделите на желток и белок. Желток пока отложите. Остальные яйца и белок взбейте с сахаром, пока масса не станет пышной и воздушной.

Шаг 2. Готовим творожную массу
Протрите творог через сито, чтобы сделать текстуру более нежной. Добавьте манную крупу, ванильный сахар и цедру лимона, перемешайте. Затем введите взбитые с сахаром яйца, снова тщательно размешайте.

Шаг 3. Подготавливаем яблоки
Яблоки вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите сердцевину. По желанию можно очистить от кожуры. Нарежьте тонкими дольками.

Шаг 4. Формируем запеканку
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, разровняйте.

Шаг 5. Добавляем яблоки
Распределите сверху слой яблочных долек, затем накройте оставшейся творожной массой.

Шаг 6. Завершаем подготовку
Отложенный желток слегка взбейте и смажьте им верхний слой запеканки. С помощью ложки нарисуйте узоры "волны".

Шаг 7. Запекаем
Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Когда запеканка приобретёт золотистую корочку, достаньте и дайте немного остыть перед подачей.

Полезные советы:

  • Для максимальной нежности используйте жирный творог или пробейте его блендером.
  • Если хотите сделать корочку хрустящей, можно посыпать запеканку немного коричневым сахаром перед запеканием.
  • Добавьте корицу в яблочную прослойку — она подчеркнёт вкус.
  • Запеканку можно подать с медом, вареньем или сметаной.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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