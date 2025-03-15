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Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно

3:01
Еда

Этот суп с фрикадельками в мультиварке — настоящее спасение для тех, кто не хочет долго стоять у плиты, но мечтает о сытном домашнем обеде. Готовится он практически без усилий, а благодаря мультиварке получается насыщенным и ароматным. Такой суп можно доверить даже подростку, если заранее приготовить и заморозить фрикадельки.

Суп с тефтелями
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с тефтелями

Что понадобится?

Основа супа:

  • Мясной бульон — 2 л
  • Картофель — 200 г
  • Лук — 100 г
  • Морковь — 80 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Вермишель тонкая — 80 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Петрушка — 3 веточки

Для фрикаделек:

  • Говяжий фарш — 350 г
  • Молоко — 100 мл
  • Пшеничный хлеб — 50 г
  • Лук — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить?

Шаг 1. Готовим фарш для фрикаделек
С хлеба удалите корку, мякиш залейте молоком на 5 минут, затем отожмите. Лук мелко нарежьте. Смешайте фарш с луком и хлебом, добавьте соль и перец. Оставьте на 20 минут.

Шаг 2. Подготовка овощей
Лук и морковь очистите, нарежьте: лук — мелкими кубиками, морковь — ломтиками. Картофель нарежьте небольшими кубиками, петрушку измельчите.

Шаг 3. Обжарка овощей
Включите мультиварку в режиме "Жарка". Влейте масло, обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, перемешайте и жарьте еще 2 минуты.

Шаг 4. Варим суп
Влейте в чашу бульон, включите режим "Суп" или "Варка", закройте крышку и доведите до кипения. Затем добавьте картофель, посолите, поперчите и варите 10 минут.

Шаг 5. Добавляем фрикадельки
Смочите руки водой, сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в суп. Доведите до кипения и варите 5 минут.

Шаг 6. Завершающий этап
Добавьте в суп вермишель, готовьте еще 10 минут. Всыпьте половину петрушки, закройте крышку и оставьте суп в режиме "Подогрев" на 5 минут.

Шаг 7. Подача
Попробуйте суп, при необходимости добавьте соль и перец. Разлейте по тарелкам, украсьте оставшейся петрушкой и подавайте к столу.

Полезные советы:

  • Фрикадельки можно сделать заранее и хранить в морозилке — тогда суп готовится еще быстрее.
  • Чтобы суп был менее жирным, используйте куриный или индюшачий фарш.
  • Вермишель можно заменить рисом или гречкой, чтобы разнообразить вкус.
  • Готовый суп храните в холодильнике не более 2 дней, так как вермишель быстро впитывает жидкость.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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