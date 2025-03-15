Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно

Этот суп с фрикадельками в мультиварке — настоящее спасение для тех, кто не хочет долго стоять у плиты, но мечтает о сытном домашнем обеде. Готовится он практически без усилий, а благодаря мультиварке получается насыщенным и ароматным. Такой суп можно доверить даже подростку, если заранее приготовить и заморозить фрикадельки.
Основа супа:
Для фрикаделек:
Шаг 1. Готовим фарш для фрикаделек
С хлеба удалите корку, мякиш залейте молоком на 5 минут, затем отожмите. Лук мелко нарежьте. Смешайте фарш с луком и хлебом, добавьте соль и перец. Оставьте на 20 минут.
Шаг 2. Подготовка овощей
Лук и морковь очистите, нарежьте: лук — мелкими кубиками, морковь — ломтиками. Картофель нарежьте небольшими кубиками, петрушку измельчите.
Шаг 3. Обжарка овощей
Включите мультиварку в режиме "Жарка". Влейте масло, обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, перемешайте и жарьте еще 2 минуты.
Шаг 4. Варим суп
Влейте в чашу бульон, включите режим "Суп" или "Варка", закройте крышку и доведите до кипения. Затем добавьте картофель, посолите, поперчите и варите 10 минут.
Шаг 5. Добавляем фрикадельки
Смочите руки водой, сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в суп. Доведите до кипения и варите 5 минут.
Шаг 6. Завершающий этап
Добавьте в суп вермишель, готовьте еще 10 минут. Всыпьте половину петрушки, закройте крышку и оставьте суп в режиме "Подогрев" на 5 минут.
Шаг 7. Подача
Попробуйте суп, при необходимости добавьте соль и перец. Разлейте по тарелкам, украсьте оставшейся петрушкой и подавайте к столу.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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