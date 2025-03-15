Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп с фрикадельками в мультиварке — настоящее спасение для тех, кто не хочет долго стоять у плиты, но мечтает о сытном домашнем обеде. Готовится он практически без усилий, а благодаря мультиварке получается насыщенным и ароматным. Такой суп можно доверить даже подростку, если заранее приготовить и заморозить фрикадельки.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с тефтелями

Что понадобится?

Основа супа:

Мясной бульон — 2 л

Картофель — 200 г

Лук — 100 г

Морковь — 80 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Вермишель тонкая — 80 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Петрушка — 3 веточки

Для фрикаделек:

Говяжий фарш — 350 г

Молоко — 100 мл

Пшеничный хлеб — 50 г

Лук — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить?

Шаг 1. Готовим фарш для фрикаделек

С хлеба удалите корку, мякиш залейте молоком на 5 минут, затем отожмите. Лук мелко нарежьте. Смешайте фарш с луком и хлебом, добавьте соль и перец. Оставьте на 20 минут.

Шаг 2. Подготовка овощей

Лук и морковь очистите, нарежьте: лук — мелкими кубиками, морковь — ломтиками. Картофель нарежьте небольшими кубиками, петрушку измельчите.

Шаг 3. Обжарка овощей

Включите мультиварку в режиме "Жарка". Влейте масло, обжарьте лук с морковью до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, перемешайте и жарьте еще 2 минуты.

Шаг 4. Варим суп

Влейте в чашу бульон, включите режим "Суп" или "Варка", закройте крышку и доведите до кипения. Затем добавьте картофель, посолите, поперчите и варите 10 минут.

Шаг 5. Добавляем фрикадельки

Смочите руки водой, сформируйте небольшие фрикадельки и опустите их в суп. Доведите до кипения и варите 5 минут.

Шаг 6. Завершающий этап

Добавьте в суп вермишель, готовьте еще 10 минут. Всыпьте половину петрушки, закройте крышку и оставьте суп в режиме "Подогрев" на 5 минут.

Шаг 7. Подача

Попробуйте суп, при необходимости добавьте соль и перец. Разлейте по тарелкам, украсьте оставшейся петрушкой и подавайте к столу.

Полезные советы:

Фрикадельки можно сделать заранее и хранить в морозилке — тогда суп готовится еще быстрее.

Чтобы суп был менее жирным, используйте куриный или индюшачий фарш.

Вермишель можно заменить рисом или гречкой, чтобы разнообразить вкус.

Готовый суп храните в холодильнике не более 2 дней, так как вермишель быстро впитывает жидкость.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

