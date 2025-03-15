Аутентичная кука с виноградом из южных регионов Бразилии

Если вы любите мягкую выпечку с хрустящей корочкой, кука с виноградом — идеальный выбор! Этот десерт, популярный на юге Бразилии, обладает уникальным вкусом и отлично сочетается с чашечкой горячего кофе. Узнайте, как легко приготовить этот классический рецепт!
Чтобы кука получилась вкусной, вам понадобятся следующие продукты:
Для теста:
30 г свежих дрожжей
1\2 стакана сахара
Щепотка соли
1 стакан теплого молока
3 столовые ложки несоленого масла
2 яйца
1 столовая ложка лимонного сока
Около 4 стаканов пшеничной муки
Цедра 1 лайма
Для посыпки:
1\2 стакана сахара
1\2 стакана пшеничной муки
3 столовые ложки растопленного масла
Для начинки:
2 стакана темного винограда (ниагара или изабелла)
В большой миске смешайте дрожжи с сахаром, солью и теплым молоком до полного растворения. Добавьте растопленное масло, яйца и лимонный сок, тщательно перемешайте.
Постепенно добавляйте пшеничную муку, перемешивая ложкой, пока тесто не станет густым. Затем начните замешивать руками, посыпая мукой. Вмешайте цедру лайма и продолжайте вымешивать до образования мягкого, однородного теста. Накройте полотенцем и оставьте подниматься, пока объем не увеличится вдвое.
Смажьте прямоугольную форму (45x32 см) маслом и присыпьте мукой. Равномерно распределите тесто по форме. Сверху разложите виноград и покройте посыпкой.
Оставьте тесто подниматься еще на несколько минут, пока оно снова не увеличится в объеме.
Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте куку около 1 часа, пока верх не станет золотистым. Дайте немного остыть перед подачей.
Если вам понравилась кука с виноградом, попробуйте версию с гуавой! Готовится так же, но в начинку добавляются кусочки гуавы, которые при запекании превращаются в нежную, сладкую начинку. Идеально для завтрака или полдника!
Виноград — многозначное слово.
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