Аутентичная кука с виноградом из южных регионов Бразилии

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите мягкую выпечку с хрустящей корочкой, кука с виноградом — идеальный выбор! Этот десерт, популярный на юге Бразилии, обладает уникальным вкусом и отлично сочетается с чашечкой горячего кофе. Узнайте, как легко приготовить этот классический рецепт!

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Необходимые ингредиенты

Чтобы кука получилась вкусной, вам понадобятся следующие продукты:

Для теста:

30 г свежих дрожжей

1\2 стакана сахара

Щепотка соли

1 стакан теплого молока

3 столовые ложки несоленого масла

2 яйца

1 столовая ложка лимонного сока

Около 4 стаканов пшеничной муки

Цедра 1 лайма

Для посыпки:

1\2 стакана сахара

1\2 стакана пшеничной муки

3 столовые ложки растопленного масла

Для начинки:

2 стакана темного винограда (ниагара или изабелла)

Способ приготовления

Шаг 1 — Подготовьте тесто

В большой миске смешайте дрожжи с сахаром, солью и теплым молоком до полного растворения. Добавьте растопленное масло, яйца и лимонный сок, тщательно перемешайте.

Шаг 2 — Замесите тесто

Постепенно добавляйте пшеничную муку, перемешивая ложкой, пока тесто не станет густым. Затем начните замешивать руками, посыпая мукой. Вмешайте цедру лайма и продолжайте вымешивать до образования мягкого, однородного теста. Накройте полотенцем и оставьте подниматься, пока объем не увеличится вдвое.

Шаг 3 — Соберите куку

Смажьте прямоугольную форму (45x32 см) маслом и присыпьте мукой. Равномерно распределите тесто по форме. Сверху разложите виноград и покройте посыпкой.

Оставьте тесто подниматься еще на несколько минут, пока оно снова не увеличится в объеме.

Шаг 4 — Выпекание

Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте куку около 1 часа, пока верх не станет золотистым. Дайте немного остыть перед подачей.

Попробуйте другие варианты

Если вам понравилась кука с виноградом, попробуйте версию с гуавой! Готовится так же, но в начинку добавляются кусочки гуавы, которые при запекании превращаются в нежную, сладкую начинку. Идеально для завтрака или полдника!

Уточнения

Виноград — многозначное слово.

