Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара

С первыми весенними солнечными днями многие потянутся на дачу или устроят пикник с традиционным шашлыком. Конечно, можно воспользоваться классическими вариантами маринада — уксусом или кефиром, но зачем ограничивать себя, когда есть более интересные и оригинальные способы приготовления?
Повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова, эксперт сетевого издания БелНовости, поделилась пятью вкусными и простыми рецептами маринадов, которые сделают ваш шашлык сочным и ароматным.
Этот вариант особенно хорош для тех, кто любит натуральный вкус мяса.
Измельчите очищенный лук в блендере или пропустите через мясорубку. Добавьте специи, соль и тщательно перемешайте с мясом. Дайте настояться несколько часов.
Кефир отлично размягчает мясо и придает ему нежность.
Очистите лук, измельчите его до пюреобразного состояния, смешайте с кефиром, добавьте специи и тщательно перемешайте. Опустите в маринад мясо и оставьте его пропитываться вкусами.
Газированная минеральная вода делает мясо особенно мягким.
Чеснок пропустите через пресс, смешайте с минералкой, добавьте растительное масло, соль, перец и приправы. Окуните мясо в полученную смесь и дайте ему как следует настояться.
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Измельчите чеснок и лук, смешайте с томатным соком, добавьте специи. Погрузите мясо в маринад и оставьте минимум на несколько часов.
Этот рецепт знаком многим, но он по-прежнему остается одним из самых популярных.
Измельчите лук, добавьте к майонезу, приправьте солью и специями, перемешайте. Погрузите мясо в маринад, дайте ему настояться.
Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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