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Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара

3:01
Еда

С первыми весенними солнечными днями многие потянутся на дачу или устроят пикник с традиционным шашлыком. Конечно, можно воспользоваться классическими вариантами маринада — уксусом или кефиром, но зачем ограничивать себя, когда есть более интересные и оригинальные способы приготовления?

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Повар и пекарь четвертого разряда Юлия Архипова, эксперт сетевого издания БелНовости, поделилась пятью вкусными и простыми рецептами маринадов, которые сделают ваш шашлык сочным и ароматным.

1. Луковый маринад

Этот вариант особенно хорош для тех, кто любит натуральный вкус мяса.

Что понадобится:

  • 500 г репчатого лука.
  • Соль и черный перец по вкусу.

Как готовить:

Измельчите очищенный лук в блендере или пропустите через мясорубку. Добавьте специи, соль и тщательно перемешайте с мясом. Дайте настояться несколько часов.

2. Кефирный маринад

Кефир отлично размягчает мясо и придает ему нежность.

Ингредиенты:

  • 2 литра кефира.
  • 1 кг репчатого лука.
  • Соль, черный перец, хмели-сунели.

Приготовление:

Очистите лук, измельчите его до пюреобразного состояния, смешайте с кефиром, добавьте специи и тщательно перемешайте. Опустите в маринад мясо и оставьте его пропитываться вкусами.

3. Минеральный маринад

Газированная минеральная вода делает мясо особенно мягким.

Понадобится:

  • 1 литр сильногазированной минеральной воды.
  • 5-6 зубчиков чеснока.
  • 1 ст. л. растительного масла.
  • Соль, перец, приправа для шашлыка.

Как приготовить:

Чеснок пропустите через пресс, смешайте с минералкой, добавьте растительное масло, соль, перец и приправы. Окуните мясо в полученную смесь и дайте ему как следует настояться.

4. Томатный маринад

Если хотите шашлык с пикантной кислинкой, этот вариант для вас!

Что нужно:

  • 1,5 литра томатного сока.
  • 5 зубчиков чеснока.
  • 500 г репчатого лука.
  • Соль, перец, приправа для шашлыка.

Приготовление:

Измельчите чеснок и лук, смешайте с томатным соком, добавьте специи. Погрузите мясо в маринад и оставьте минимум на несколько часов.

5. Майонезный маринад

Этот рецепт знаком многим, но он по-прежнему остается одним из самых популярных.

Что понадобится:

  • 500 мл майонеза.
  • Репчатый лук (по вкусу).
  • Соль, перец, приправы.

Как приготовить:

Измельчите лук, добавьте к майонезу, приправьте солью и специями, перемешайте. Погрузите мясо в маринад, дайте ему настояться.

Уточнения

Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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