Фета или брынза? Какой сыр выбрать для пирогов, салатов и закусок

Многие считают фету и брынзу практически одним и тем же, но на самом деле это два совершенно разных сыра. Они отличаются по составу, текстуре, вкусу и даже традициям приготовления. Разбираемся, чем именно различаются эти сыры, какой из них полезнее и в каких блюдах они раскроют свой вкус на максимум.
Брынза — это традиционный рассольный сыр, который родом из Восточной Европы. Основой чаще всего служит коровье молоко, но в некоторых рецептах добавляют овечье. После пастеризации и ферментации сырную массу прессуют и отправляют в рассол. Процесс вызревания может занять от 20 до 60 дней, а чем дольше выдержка — тем солонее будет сыр.
Брынза бывает болгарской, молдавской, сербской и турецкой. Разница в них небольшая, но она есть:
Иногда в брынзу добавляют паприку, оливки или пряные травы, но классический вариант — это только молоко, соль и сычужный фермент.
Этот сыр можно назвать диетическим: в 100 г содержится 22 г белка и всего 20 г жира. Он богат кальцием и содержит полезные бактерии, поддерживающие работу кишечника.
Однако из-за высокого содержания соли брынзу не рекомендуется есть людям с гипертонией, заболеваниями почек и ЖКТ. Чтобы сделать её менее солёной, замочите кусок в воде на 10-15 минут.
Фета — традиционный греческий сыр с защищённым статусом PDO. Это значит, что настоящий сыр может производиться только в Греции, хотя аналоги встречаются по всему миру.
Оригинальная фета делается только из овечьего или смеси овечьего и козьего молока (70:30). Эти животные должны пастись на естественных лугах, питаясь травами. За пределами Греции сыр чаще делают из коровьего молока, что меняет его вкус.
После ферментации сырную массу прессуют в творожистые бруски, которые затем отправляют в рассол или пересыпают морской солью и выдерживают в берёзовых бочках. Последний вариант — самый традиционный. Созревание длится от 3 до 6 месяцев.
Настоящая фета нежная, умеренно солёная, с кремовой текстурой и свежим молочно-травяным ароматом. В отличие от брынзы, у неё нет резкой остроты.
Фета содержит больше жира, чем брынза, но по количеству соли они примерно равны.
Этот сыр богат витаминами группы В, которые укрепляют нервную систему, а также содержит аминокислоту триптофан, способствующую выработке гормона радости серотонина.
Фета считается натуральным пробиотиком, поэтому её рекомендуют при восстановлении после отравлений и приёма антибиотиков.
Оба сыра прекрасно сочетаются с овощами, крупами, выпечкой и горячими блюдами. Их можно добавлять в пироги, сэндвичи, брускетты.
Также они отлично подходят к печёным овощам (тыкве, баклажанам, свёкле, кабачкам) и блюдам из кускуса или булгура. Просто покрошите сыр в горячий гарнир и добавьте свежую зелень.
Необычное применение — добавить сыр в тесто для несладких маффинов. Это придаст выпечке оригинальный солоноватый вкус.
Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.
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