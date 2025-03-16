Фета или брынза? Какой сыр выбрать для пирогов, салатов и закусок

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Многие считают фету и брынзу практически одним и тем же, но на самом деле это два совершенно разных сыра. Они отличаются по составу, текстуре, вкусу и даже традициям приготовления. Разбираемся, чем именно различаются эти сыры, какой из них полезнее и в каких блюдах они раскроют свой вкус на максимум.

Фото: freepik Сыр фета

Как делают брынзу?

Брынза — это традиционный рассольный сыр, который родом из Восточной Европы. Основой чаще всего служит коровье молоко, но в некоторых рецептах добавляют овечье. После пастеризации и ферментации сырную массу прессуют и отправляют в рассол. Процесс вызревания может занять от 20 до 60 дней, а чем дольше выдержка — тем солонее будет сыр.

Брынза бывает болгарской, молдавской, сербской и турецкой. Разница в них небольшая, но она есть:

Болгарская — самая солёная и рассыпчатая, так как дольше вызревает.

— самая солёная и рассыпчатая, так как дольше вызревает. Молдавская — менее жирная.

— менее жирная. Сербская — плотная, с минимальным количеством соли.

— плотная, с минимальным количеством соли. Турецкая — содержит больше овечьего молока, из-за чего вкус мягче.

Иногда в брынзу добавляют паприку, оливки или пряные травы, но классический вариант — это только молоко, соль и сычужный фермент.

Польза и вред брынзы

Этот сыр можно назвать диетическим: в 100 г содержится 22 г белка и всего 20 г жира. Он богат кальцием и содержит полезные бактерии, поддерживающие работу кишечника.

Однако из-за высокого содержания соли брынзу не рекомендуется есть людям с гипертонией, заболеваниями почек и ЖКТ. Чтобы сделать её менее солёной, замочите кусок в воде на 10-15 минут.

Как использовать брынзу в блюдах?

Классическое сочетание — свежие овощи и оливковое масло. Можно сделать вариацию шопского салата с оливками и зеленью.

Брынза отлично подходит для пирогов, кишей, фаршированных овощей.

Её можно добавить в яичницу, омлет или просто намазать на хлеб.

В мясные блюда брынзу кладут, чтобы сделать котлеты нежнее и пикантнее.

Как делают фету?

Фета — традиционный греческий сыр с защищённым статусом PDO. Это значит, что настоящий сыр может производиться только в Греции, хотя аналоги встречаются по всему миру.

Оригинальная фета делается только из овечьего или смеси овечьего и козьего молока (70:30). Эти животные должны пастись на естественных лугах, питаясь травами. За пределами Греции сыр чаще делают из коровьего молока, что меняет его вкус.

После ферментации сырную массу прессуют в творожистые бруски, которые затем отправляют в рассол или пересыпают морской солью и выдерживают в берёзовых бочках. Последний вариант — самый традиционный. Созревание длится от 3 до 6 месяцев.

Настоящая фета нежная, умеренно солёная, с кремовой текстурой и свежим молочно-травяным ароматом. В отличие от брынзы, у неё нет резкой остроты.

Чем полезна фета?

Фета содержит больше жира, чем брынза, но по количеству соли они примерно равны.

Этот сыр богат витаминами группы В, которые укрепляют нервную систему, а также содержит аминокислоту триптофан, способствующую выработке гормона радости серотонина.

Фета считается натуральным пробиотиком, поэтому её рекомендуют при восстановлении после отравлений и приёма антибиотиков.

Как использовать фету в блюдах?

Греческий салат — это классика: свежие овощи, оливки, лук и кусок феты.

Ломтики феты с тимьяном и вином — отличная закуска.

Если обжарить фету в муке на сковороде, получится оригинальная горячая закуска.

Фета прекрасно подходит для соусов и намазок — её можно взбить в блендере с йогуртом и мятой.

Где фета и брынза одинаково хороши?

Оба сыра прекрасно сочетаются с овощами, крупами, выпечкой и горячими блюдами. Их можно добавлять в пироги, сэндвичи, брускетты.

Также они отлично подходят к печёным овощам (тыкве, баклажанам, свёкле, кабачкам) и блюдам из кускуса или булгура. Просто покрошите сыр в горячий гарнир и добавьте свежую зелень.

Необычное применение — добавить сыр в тесто для несладких маффинов. Это придаст выпечке оригинальный солоноватый вкус.

Уточнения

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

