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Хитрая закуска из феты: все гости спрашивают, что за рецепт

1:57
Еда

Любите бутерброды? Тогда эта сырная паста станет вашим фаворитом! Нежная, пикантная и ароматная — она отлично сочетается с хлебом, овощами, колбасой и даже блинами. В отличие от магазинных сыров, в этом рецепте только натуральные ингредиенты, без консервантов и лишних добавок.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соус

Попробуйте приготовить намазку из феты с чесноком и зеленью — это идеальный вариант для завтрака, закуски или дополнения к ужину.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Сыр фета — 500 г
  • Греческий йогурт — 150 г
  • Укроп — 10 г
  • Петрушка — 20 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить сырную пасту?

Шаг 1: Подготовьте ингредиенты

  • Зелень мелко нарежьте.
  • Чеснок очистите и порубите на кусочки.

Шаг 2: Измельчите в блендере

  • В чашу блендера добавьте фету, йогурт, чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец.
  • Измельчите до однородной консистенции.

Шаг 3: Охлаждение и подача

  • Переложите массу в контейнер с крышкой.
  • Отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы паста загустела.
  • Подавайте с хлебом, овощами или как соус к закускам.

Советы хозяйке

  • Хотите необычную подачу? Попробуйте нафаршировать этой пастой сладкие перцы. Охладите их в морозильнике, затем нарежьте на шайбочки — получится оригинальная закуска.
  • Добавьте вкуса! Можно экспериментировать с разными травами и специями: добавьте немного базилика, орегано или паприки.
  • Не только для бутербродов! Намазку можно использовать как соус для салатов или закусок.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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