Хитрая закуска из феты: все гости спрашивают, что за рецепт

Любите бутерброды? Тогда эта сырная паста станет вашим фаворитом! Нежная, пикантная и ароматная — она отлично сочетается с хлебом, овощами, колбасой и даже блинами. В отличие от магазинных сыров, в этом рецепте только натуральные ингредиенты, без консервантов и лишних добавок.
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соус
Попробуйте приготовить намазку из феты с чесноком и зеленью — это идеальный вариант для завтрака, закуски или дополнения к ужину.
Ингредиенты (на 8 порций):
Сыр фета — 500 г
Греческий йогурт — 150 г
Укроп — 10 г
Петрушка — 20 г
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 50 мл
Чёрный молотый перец — по вкусу
Соль — по вкусу
Как приготовить сырную пасту?
Шаг 1: Подготовьте ингредиенты
Зелень мелко нарежьте.
Чеснок очистите и порубите на кусочки.
Шаг 2: Измельчите в блендере
В чашу блендера добавьте фету, йогурт, чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец.
Измельчите до однородной консистенции.
Шаг 3: Охлаждение и подача
Переложите массу в контейнер с крышкой.
Отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы паста загустела.
Подавайте с хлебом, овощами или как соус к закускам.
Советы хозяйке
Хотите необычную подачу? Попробуйте нафаршировать этой пастой сладкие перцы. Охладите их в морозильнике, затем нарежьте на шайбочки — получится оригинальная закуска.
Добавьте вкуса! Можно экспериментировать с разными травами и специями: добавьте немного базилика, орегано или паприки.
Не только для бутербродов! Намазку можно использовать как соус для салатов или закусок.
Уточнения
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.