Хитрая закуска из феты: все гости спрашивают, что за рецепт

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите бутерброды? Тогда эта сырная паста станет вашим фаворитом! Нежная, пикантная и ароматная — она отлично сочетается с хлебом, овощами, колбасой и даже блинами. В отличие от магазинных сыров, в этом рецепте только натуральные ингредиенты, без консервантов и лишних добавок.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соус

Попробуйте приготовить намазку из феты с чесноком и зеленью — это идеальный вариант для завтрака, закуски или дополнения к ужину.

Ингредиенты (на 8 порций):

Сыр фета — 500 г

Греческий йогурт — 150 г

Укроп — 10 г

Петрушка — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 50 мл

Чёрный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Как приготовить сырную пасту?

Шаг 1: Подготовьте ингредиенты

Зелень мелко нарежьте.

Чеснок очистите и порубите на кусочки.

Шаг 2: Измельчите в блендере

В чашу блендера добавьте фету, йогурт, чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец.

Измельчите до однородной консистенции.

Шаг 3: Охлаждение и подача

Переложите массу в контейнер с крышкой.

Отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы паста загустела.

Подавайте с хлебом, овощами или как соус к закускам.

Советы хозяйке

Хотите необычную подачу? Попробуйте нафаршировать этой пастой сладкие перцы. Охладите их в морозильнике, затем нарежьте на шайбочки — получится оригинальная закуска.

Попробуйте нафаршировать этой пастой сладкие перцы. Охладите их в морозильнике, затем нарежьте на шайбочки — получится оригинальная закуска. Добавьте вкуса! Можно экспериментировать с разными травами и специями: добавьте немного базилика, орегано или паприки.

Можно экспериментировать с разными травами и специями: добавьте немного базилика, орегано или паприки. Не только для бутербродов! Намазку можно использовать как соус для салатов или закусок.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

