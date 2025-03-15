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Дешево, но сочно: бюджетный осетинский пирог без дорогого мяса

2:24
Еда

Этот пирог — настоящая находка для любителей кавказской кухни. Сочный, сытный, с настоящим мясным вкусом, но при этом приготовленный из доступных ингредиентов. Даже те, кто не жалует субпродукты, не догадаются, что в начинке куриные желудки — вкус получается абсолютно мясной!

пирог с рыбой
Фото: freepik
пирог с рыбой

Попробуйте этот оригинальный рецепт, который точно удивит ваших домашних!

Ингредиенты (на 8 порций):

Для теста:

  • Мука — 650 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Кефир или вода — 1,5 стакана
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — для смазывания

Для начинки:

  • Куриные желудки (очищенные) — 600 г
  • Луковица (маленькая) — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Мясной или куриный бульон (или вода) — 250 мл
  • Чёрный и красный молотый перец — по вкусу
  • Соль

Как приготовить "Фыдджин"?

Шаг 1: Замешиваем тесто

  1. Просейте муку в горку, сделайте углубление в центре.
  2. Влейте тёплую воду или кефир, добавьте яйцо и соль.
  3. Замесите мягкое, но не слишком крутое тесто.
  4. Накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.

Шаг 2: Готовим начинку

  1. Очищенные куриные желудки пропустите через мясорубку с крупной решёткой.
  2. Лук мелко нарежьте, чеснок разотрите с солью и специями.
  3. Смешайте желудки, лук, чесночную кашицу, добавьте бульон или воду. Перемешайте.

Шаг 3: Формируем пирог

  1. Подошедшее тесто ещё раз вымесите и разделите на 2 части (одна больше, другая меньше).
  2. Большую часть раскатайте в лепёшку толщиной 1 см и выложите в жаропрочную сковороду (края теста должны слегка свисать).
  3. Разложите начинку ровным слоем.
  4. Из меньшей части теста сделайте верхнюю лепёшку, сделайте в центре фигурные разрезы.
  5. Накройте пирог верхним слоем теста и защипните края, чтобы сохранить сочность начинки.

Шаг 4: Выпекаем пирог

  1. Разогрейте духовку до 200 °С.
  2. Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки.
  3. Достаньте из духовки и сразу смажьте сливочным маслом.

Уточнения

Осети́нские пиро́ги (осет. чъиритæ / къеретæ, ед. ч. чъири / къере) — традиционное блюдо осетинской кухни в виде плоских пирогов с различными видами несладких начинок (исключение — "детский" пирог со сладкой начинкой из вишни).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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