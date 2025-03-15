Дешево, но сочно: бюджетный осетинский пирог без дорогого мяса

Этот пирог — настоящая находка для любителей кавказской кухни. Сочный, сытный, с настоящим мясным вкусом, но при этом приготовленный из доступных ингредиентов. Даже те, кто не жалует субпродукты, не догадаются, что в начинке куриные желудки — вкус получается абсолютно мясной!
Фото: freepik
пирог с рыбой
Попробуйте этот оригинальный рецепт, который точно удивит ваших домашних!
Ингредиенты (на 8 порций):
Для теста:
Мука — 650 г
Яйцо — 1 шт.
Кефир или вода — 1,5 стакана
Соль — 1 ч. л.
Сливочное масло — для смазывания
Для начинки:
Куриные желудки (очищенные) — 600 г
Луковица (маленькая) — 1 шт.
Чеснок — 2-3 зубчика
Мясной или куриный бульон (или вода) — 250 мл
Чёрный и красный молотый перец — по вкусу
Соль
Как приготовить "Фыдджин"?
Шаг 1: Замешиваем тесто
Просейте муку в горку, сделайте углубление в центре.
Влейте тёплую воду или кефир, добавьте яйцо и соль.
Замесите мягкое, но не слишком крутое тесто.
Накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.
Шаг 2: Готовим начинку
Очищенные куриные желудки пропустите через мясорубку с крупной решёткой.
Лук мелко нарежьте, чеснок разотрите с солью и специями.
Смешайте желудки, лук, чесночную кашицу, добавьте бульон или воду. Перемешайте.
Шаг 3: Формируем пирог
Подошедшее тесто ещё раз вымесите и разделите на 2 части (одна больше, другая меньше).
Большую часть раскатайте в лепёшку толщиной 1 см и выложите в жаропрочную сковороду (края теста должны слегка свисать).
Разложите начинку ровным слоем.
Из меньшей части теста сделайте верхнюю лепёшку, сделайте в центре фигурные разрезы.
Накройте пирог верхним слоем теста и защипните края, чтобы сохранить сочность начинки.
Шаг 4: Выпекаем пирог
Разогрейте духовку до 200 °С.
Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки.
Достаньте из духовки и сразу смажьте сливочным маслом.
Уточнения
Осети́нские пиро́ги (осет. чъиритæ / къеретæ, ед. ч. чъири / къере) — традиционное блюдо осетинской кухни в виде плоских пирогов с различными видами несладких начинок (исключение — "детский" пирог со сладкой начинкой из вишни).