Дешево, но сочно: бюджетный осетинский пирог без дорогого мяса

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — настоящая находка для любителей кавказской кухни. Сочный, сытный, с настоящим мясным вкусом, но при этом приготовленный из доступных ингредиентов. Даже те, кто не жалует субпродукты, не догадаются, что в начинке куриные желудки — вкус получается абсолютно мясной!

Фото: freepik пирог с рыбой

Попробуйте этот оригинальный рецепт, который точно удивит ваших домашних!

Ингредиенты (на 8 порций):

Для теста:

Мука — 650 г

Яйцо — 1 шт.

Кефир или вода — 1,5 стакана

Соль — 1 ч. л.

Сливочное масло — для смазывания

Для начинки:

Куриные желудки (очищенные) — 600 г

Луковица (маленькая) — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Мясной или куриный бульон (или вода) — 250 мл

Чёрный и красный молотый перец — по вкусу

Соль

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Шаг 1: Замешиваем тесто

Просейте муку в горку, сделайте углубление в центре. Влейте тёплую воду или кефир, добавьте яйцо и соль. Замесите мягкое, но не слишком крутое тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 15-20 минут.

Шаг 2: Готовим начинку

Очищенные куриные желудки пропустите через мясорубку с крупной решёткой. Лук мелко нарежьте, чеснок разотрите с солью и специями. Смешайте желудки, лук, чесночную кашицу, добавьте бульон или воду. Перемешайте.

Шаг 3: Формируем пирог

Подошедшее тесто ещё раз вымесите и разделите на 2 части (одна больше, другая меньше). Большую часть раскатайте в лепёшку толщиной 1 см и выложите в жаропрочную сковороду (края теста должны слегка свисать). Разложите начинку ровным слоем. Из меньшей части теста сделайте верхнюю лепёшку, сделайте в центре фигурные разрезы. Накройте пирог верхним слоем теста и защипните края, чтобы сохранить сочность начинки.

Шаг 4: Выпекаем пирог

Разогрейте духовку до 200 °С. Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки. Достаньте из духовки и сразу смажьте сливочным маслом.

Уточнения

Осети́нские пиро́ги (осет. чъиритæ / къеретæ, ед. ч. чъири / къере) — традиционное блюдо осетинской кухни в виде плоских пирогов с различными видами несладких начинок (исключение — "детский" пирог со сладкой начинкой из вишни).

