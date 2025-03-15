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Пальмовое масло — враг или союзник? Правда, о которой мало кто знает

1:49
Еда

О вреде пальмового масла сказано немало, но речь чаще идёт о рафинированном продукте. А вот нерафинированное пальмовое масло сохраняет свои природные полезные свойства и может приносить организму ощутимую пользу.

пальмовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пальмовое масло

Нерафинированное пальмовое масло — в чём его сила?

Этот продукт проходит минимальную обработку, благодаря чему в нём остаются каротиноиды, придающие маслу насыщенный красно-жёлтый оттенок.

Антиоксиданты замедляют старение

Каротиноиды и витамин Е борются с окислительными процессами в организме, уменьшая повреждение клеток. Это снижает риск образования тромбов и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Омолаживающий эффект

Пальмовое масло давно используется в косметологии. Витамин А в составе повышает упругость кожи, а витамин Е укрепляет волосы и ногти.

Популярный компонент в косметике

Этот натуральный антиоксидант входит в состав кремов, сывороток, масок для кожи. В косметологических процедурах масло помогает:

  • Разглаживать морщины
  • Ускорять заживление кожи
  • Поддерживать гидратацию и эластичность

Неудивительно, что спа-салоны и косметологи активно используют пальмовое масло в процедурах по омоложению и восстановлению кожи.

Стоит ли бояться пальмового масла?

Важно различать рафинированное и нерафинированное масло. Если первое часто используют в дешёвых продуктах, то второе обладает доказанными полезными свойствами.

Не всё пальмовое масло одинаково вредно! Нерафинированный продукт - это натуральный антиоксидант, который поддерживает молодость кожи, здоровье сердца и даже укрепляет волосы.

Уточнения

Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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