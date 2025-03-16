Всё сделали правильно, но тесто не растёт? Спасёт этот простой трюк

Казалось бы, всё сделано по рецепту: дрожжи свежие, температура идеальная, тесто тщательно вымешано. Но вместо пышного кома — плотная масса, которая не собирается подниматься. Не спешите выбрасывать тесто! Есть три проверенных способа его "оживить".
Иногда дрожжевому тесту просто нужно больше времени для подъёма.
Что может мешать?
Что делать?
Поставьте тесто в тёплое место — рядом с работающей духовкой или батареей. Если в рецепте указан час на расстойку, попробуйте подождать 2-3 часа. Терпение — один из лучших ингредиентов в кулинарии.
Если время не помогло, попробуйте подкормить дрожжи.
Как это сделать?
Важно! Не перегревайте жидкость, иначе дрожжи погибнут.
Если тесто упорно отказывается подниматься, не стоит расстраиваться — это шанс попробовать альтернативные рецепты.
Что можно приготовить?
Все эти блюда не требуют пышного теста, но зато радуют богатым вкусом и хрустящей корочкой.
Каждый кулинарный провал — это возможность научиться чему-то новому. Главное — не паниковать и не бояться экспериментов. Ведь иногда самые вкусные блюда появляются случайно!
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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