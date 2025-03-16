Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита дочери превыше всего: Ким Кардашьян подает в суд на Канье Уэста
Какой диван безнадёжно вышел из моды? Эти варианты уже неактуальны
Где в России можно остановиться с питомцем без проблем
Как кошки влияют на сон и психику людей? Ответ вас удивит
Глубже — не всегда лучше: какая глубина приседа принесёт максимум пользы без риска для коленей
Паркинг – это не тормоз: почему АКПП нуждается в помощи ручника
Перекраивает реальность: Депп объяснил, почему боготворит Тима Бёртона
Неожиданный способ делает хлеб полезнее – попробуйте сами этот новый тренд в диетологии
Секреты бабушек: как уберечь крышки от ржавчины без лишних затрат

Всё сделали правильно, но тесто не растёт? Спасёт этот простой трюк

2:04
Еда

Казалось бы, всё сделано по рецепту: дрожжи свежие, температура идеальная, тесто тщательно вымешано. Но вместо пышного кома — плотная масса, которая не собирается подниматься. Не спешите выбрасывать тесто! Есть три проверенных способа его "оживить".

Тесто
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тесто

Метод 1: Дайте тесту больше времени

Иногда дрожжевому тесту просто нужно больше времени для подъёма.

Что может мешать?

  • Прохладный воздух на кухне
  • Недостаток сахара, который питает дрожжи

Что делать?

Поставьте тесто в тёплое место — рядом с работающей духовкой или батареей. Если в рецепте указан час на расстойку, попробуйте подождать 2-3 часа. Терпение — один из лучших ингредиентов в кулинарии.

Метод 2: "Реанимация" дрожжей

Если время не помогло, попробуйте подкормить дрожжи.

Как это сделать?

  1. Растворите небольшое количество свежих дрожжей в тёплой воде (температура не выше 40 °C).
  2. Добавьте щепотку сахара, перемешайте и оставьте на 5-10 минут, пока смесь не начнёт пузыриться.
  3. Вмешайте дрожжевую смесь в тесто и дайте ему ещё один шанс подняться.
  4. При необходимости добавьте немного муки, чтобы вернуть тесту нужную текстуру.

Важно! Не перегревайте жидкость, иначе дрожжи погибнут.

Метод 3: Превратите провал в кулинарную находку

Если тесто упорно отказывается подниматься, не стоит расстраиваться — это шанс попробовать альтернативные рецепты.

Что можно приготовить?

  • Тонкие лепёшки с сыром
  • Хрустящие хлебные палочки
  • Пиццу на тонком тесте

Все эти блюда не требуют пышного теста, но зато радуют богатым вкусом и хрустящей корочкой.

Неудачи — это опыт!

Каждый кулинарный провал — это возможность научиться чему-то новому. Главное — не паниковать и не бояться экспериментов. Ведь иногда самые вкусные блюда появляются случайно!

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Экономика и бизнес
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Перекраивает реальность: Депп объяснил, почему боготворит Тима Бёртона
Неожиданный способ делает хлеб полезнее – попробуйте сами этот новый тренд в диетологии
Секреты бабушек: как уберечь крышки от ржавчины без лишних затрат
От ячменя до банки: тарифы Трампа загоняют американских пивоваров в угол
Мы не одиноки во вселенной: космонавт подтвердил наличие жизни вне Земли
Лучший кроссовер или разочарование года? Выясняем всё про электрический Jeep Compass
Новая эра Balenciaga? Всё, что известно о назначении Питера Мюлье
Потеряли килограммы? Готовьтесь к их возвращению! Как клетки шутят с вашей диетой
Трогательные кадры: Бузова показала, как обращается с сыном Погребняк
Кольца и поцелуй: Дава и Мари Краймбрери больше не скрывают свой брак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.