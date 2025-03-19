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Макароны с сыром, но лучше — хрустящая, ароматная и сытная запеканка

1:34
Еда

Макаронная запеканка с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое легко адаптировать под любые вкусовые предпочтения. Хотите сытный ужин? Добавьте мясо или грибы. Любите овощи? Кабачки, баклажаны и томаты отлично впишутся в рецепт. Главное — не жалеть сыра, ведь именно он делает корочку аппетитной и хрустящей.

Запеканка из макарон с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка из макарон с сыром

Что делает эту запеканку особенной

  • Можно использовать любые макароны — от остатков вчерашнего ужина до любимой пасты.
  • Гибкость рецепта — добавляйте овощи, зелень, разные виды сыра и специи.
  • Запеканка не пересыхает — творожно-сырная смесь делает её нежной и сочной.
  • Готовится легко — даже если вы не шеф-повар, у вас получится идеально.

Как приготовить макаронную запеканку

  1. Подготовка овощей - запеките баклажаны и кабачки в духовке до мягкости.
  2. Отварите макароны - до полуготовности, чтобы они не разварились при запекании.
  3. Приготовьте соус - смешайте творог, яйца, петрушку и сыр.
  4. Соберите запеканку слоями - макароны, творожная смесь, овощи. Повторите несколько раз.
  5. Запекайте 30 минут - после чего добавьте сыр и отправьте в духовку ещё на пару минут до румяной корочки.

Совет от шефа

Для более насыщенного вкуса добавьте немного копчёного сыра или специи — мускатный орех и паприка подчеркнут сливочность блюда.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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