Макароны с сыром, но лучше — хрустящая, ароматная и сытная запеканка

Макаронная запеканка с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое легко адаптировать под любые вкусовые предпочтения. Хотите сытный ужин? Добавьте мясо или грибы. Любите овощи? Кабачки, баклажаны и томаты отлично впишутся в рецепт. Главное — не жалеть сыра, ведь именно он делает корочку аппетитной и хрустящей.
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка из макарон с сыром
Что делает эту запеканку особенной
Можно использовать любые макароны — от остатков вчерашнего ужина до любимой пасты.
Гибкость рецепта — добавляйте овощи, зелень, разные виды сыра и специи.
Запеканка не пересыхает — творожно-сырная смесь делает её нежной и сочной.
Готовится легко — даже если вы не шеф-повар, у вас получится идеально.
Как приготовить макаронную запеканку
Подготовка овощей - запеките баклажаны и кабачки в духовке до мягкости.
Отварите макароны - до полуготовности, чтобы они не разварились при запекании.
Приготовьте соус - смешайте творог, яйца, петрушку и сыр.
Соберите запеканку слоями - макароны, творожная смесь, овощи. Повторите несколько раз.
Запекайте 30 минут - после чего добавьте сыр и отправьте в духовку ещё на пару минут до румяной корочки.
Совет от шефа
Для более насыщенного вкуса добавьте немного копчёного сыра или специи — мускатный орех и паприка подчеркнут сливочность блюда.