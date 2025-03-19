Макароны с сыром, но лучше — хрустящая, ароматная и сытная запеканка

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Макаронная запеканка с сыром — это простое и вкусное блюдо, которое легко адаптировать под любые вкусовые предпочтения. Хотите сытный ужин? Добавьте мясо или грибы. Любите овощи? Кабачки, баклажаны и томаты отлично впишутся в рецепт. Главное — не жалеть сыра, ведь именно он делает корочку аппетитной и хрустящей.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка из макарон с сыром

Что делает эту запеканку особенной

Можно использовать любые макароны — от остатков вчерашнего ужина до любимой пасты.

Гибкость рецепта — добавляйте овощи, зелень, разные виды сыра и специи.

Запеканка не пересыхает — творожно-сырная смесь делает её нежной и сочной.

Готовится легко — даже если вы не шеф-повар, у вас получится идеально.

Как приготовить макаронную запеканку

Подготовка овощей - запеките баклажаны и кабачки в духовке до мягкости. Отварите макароны - до полуготовности, чтобы они не разварились при запекании. Приготовьте соус - смешайте творог, яйца, петрушку и сыр. Соберите запеканку слоями - макароны, творожная смесь, овощи. Повторите несколько раз. Запекайте 30 минут - после чего добавьте сыр и отправьте в духовку ещё на пару минут до румяной корочки.

Совет от шефа

Для более насыщенного вкуса добавьте немного копчёного сыра или специи — мускатный орех и паприка подчеркнут сливочность блюда.