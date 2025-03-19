Секрет вкусного застолья — что едят в Грузии и почему это так вкусно

Грузинская кухня — это больше, чем просто еда. Это культура, традиции, многовековая история и, конечно, душевные застолья с тостами, которые длятся часами. Хотите попробовать настоящую Грузию на вкус? Вот главные блюда, которые нельзя пропустить!
От имеретинского до аджарского — хачапури бывают разными, но всегда сытными и вкусными. Особенно стоит попробовать ачарули — с яйцом и сливочным маслом.
Грузинский ответ пельменям: хинкали с говядиной, бараниной или сыром нужно есть руками, аккуратно высасывая бульон.
Ароматное блюдо, которое тает во рту, пропитываясь специями и грузинскими травами.
Готовится на углях без маринада, подаётся с ткемали и грузинскими соленьями.
Пюре из фасоли с орехами и специями, подаваемое с горячими кукурузными лепёшками.
Хрустящие и ароматные пхали из шпината, свёклы или капусты — обязательная часть застолья.
Традиционное блюдо с ткемали и огромным количеством свежей зелени.
Насыщенный и острый, с добавлением тклапи или ткемали для кислинки.
Горячая, запечённая в кеци курица, покрытая слоем пикантного соуса.
Растопленный сыр с кукурузным хлебом, в который макают кусочки теста и овощи.
Грузия — это не только природа и гостеприимные люди, но и кухня, в которую невозможно не влюбиться. Попробуйте эти блюда, чтобы прочувствовать всю глубину гастрономической души страны!
Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Относится к Восточной Европе и Передней Азии; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии. Историко-культурно и геополитически рассматривается как часть Европы.
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