Секрет вкусного застолья — что едят в Грузии и почему это так вкусно

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Грузинская кухня — это больше, чем просто еда. Это культура, традиции, многовековая история и, конечно, душевные застолья с тостами, которые длятся часами. Хотите попробовать настоящую Грузию на вкус? Вот главные блюда, которые нельзя пропустить!

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain хинкали

Чем уникальна грузинская кухня

Свежесть и локальность - продукты берут прямо с грядки или виноградника.

- продукты берут прямо с грядки или виноградника. Баланс вкусов - в блюдах сочетаются кислота, специи, орехи и зелень.

- в блюдах сочетаются кислота, специи, орехи и зелень. Традиционные технологии - вино выдерживается в квеври, хлеб пекут в тонэ.

- вино выдерживается в квеври, хлеб пекут в тонэ. Гостеприимство в каждой тарелке - еда здесь не просто утоляет голод, а объединяет людей.

Главные блюда грузинской кухни

1. Хачапури — сыра много не бывает

От имеретинского до аджарского — хачапури бывают разными, но всегда сытными и вкусными. Особенно стоит попробовать ачарули — с яйцом и сливочным маслом.

2. Хинкали — сочные мешочки с мясом

Грузинский ответ пельменям: хинкали с говядиной, бараниной или сыром нужно есть руками, аккуратно высасывая бульон.

3. Чахохбили — тушёная курица с томатами

Ароматное блюдо, которое тает во рту, пропитываясь специями и грузинскими травами.

4. Мцвади — шашлык по-грузински

Готовится на углях без маринада, подаётся с ткемали и грузинскими соленьями.

5. Лобио — фасоль с характером

Пюре из фасоли с орехами и специями, подаваемое с горячими кукурузными лепёшками.

6. Пхали — овощная закуска с орехами

Хрустящие и ароматные пхали из шпината, свёклы или капусты — обязательная часть застолья.

7. Чакапули — весенний суп с бараниной

Традиционное блюдо с ткемали и огромным количеством свежей зелени.

8. Харчо — густой суп с говядиной и орехами

Насыщенный и острый, с добавлением тклапи или ткемали для кислинки.

9. Шкмерули — курица в сливочно-чесночном соусе

Горячая, запечённая в кеци курица, покрытая слоем пикантного соуса.

10. Мангалури — грузинское фондю

Растопленный сыр с кукурузным хлебом, в который макают кусочки теста и овощи.

Грузинское вино — что стоит знать

Квеври — древний способ хранения вина (в глиняных амфорах).

(в глиняных амфорах). Оранжевые вина - из белых сортов винограда, выдержанных как красные.

- из белых сортов винограда, выдержанных как красные. Хванчкара, Киндзмараули, Цинандали - лучшие сорта для знакомства с грузинскими традициями виноделия.

Грузия — это не только природа и гостеприимные люди, но и кухня, в которую невозможно не влюбиться. Попробуйте эти блюда, чтобы прочувствовать всю глубину гастрономической души страны!

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Относится к Восточной Европе и Передней Азии; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии. Историко-культурно и геополитически рассматривается как часть Европы.



