Тайская кухня — это взрыв вкусов и ароматов, где каждая тарелка сочетает остроту, кислинку, сладость и насыщенный пряный аромат. Многие знают о том яме или пад тае, но на самом деле тайская гастрономия гораздо богаче. Вот 10 традиционных блюд, которые стоит попробовать, если вы хотите познакомиться с настоящими вкусами Таиланда.
Тайские повара редко следуют точным рецептам — важнее баланс и интуиция. Поэтому одно и то же блюдо в разных заведениях может отличаться.
Основные принципы:
Жареная рисовая лапша с яйцом, овощами, креветками или курицей, заправленная тамариндовой пастой и арахисом. Легенда тайского стритфуда.
Пряный суп с морепродуктами, лемонграссом, листьями лайма и кокосовым молоком. Самая популярная вариация — том ям кунг (с креветками).
Ароматный кокосовый суп с курицей и грибами, приправленный галангалом и чили. Менее жгучий, чем том ям, но такой же насыщенный.
Освежающий салат из молодой папайи, арахиса, сушёных креветок, помидоров и чили, заправленный лаймовым соком и рыбным соусом.
Жареная рисовая лапша с соевым соусом, мясом и китайской брокколи. Менее кисло-сладкая, но с глубоким, карамельным вкусом.
Фарш из говядины или свинины, обжаренный с базиликом, чили и чесноком. Обычно подаётся с рисом и яйцом с жидким желтком.
Пряное тушёное мясо (обычно курица) с картошкой в кокосовом молоке, с добавлением карри, имбиря и корицы.
Карри с кокосовым молоком, зелёным чили, баклажанами и базиликом. Вариант для любителей насыщенного сливочного вкуса с лёгкой остринкой.
Сладкий клейкий рис, сваренный в кокосовом молоке, подаётся с сочным тайским манго. Настоящее наслаждение для гурманов.
Тайская версия плова — рис, обжаренный в воке с овощами, мясом и специями. Быстро, вкусно, сытно.
Тайская кухня — это искусство сочетания вкусов и текстур. Попробовав эти блюда, можно прочувствовать всю глубину гастрономической культуры Таиланда.
Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!