Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милые, но смертельно опасные кошки: каракалы и секреты из охоты
На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду
Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии
Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей
Забытый рай Лазурного берега: здесь вас ждёт настоящее лето
Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают
Колёса дороже, чем кажется — за что теперь придётся доплачивать
Как обустроить маленькую квартиру, чтобы она казалась просторнее
Развенчиваем миф о 10 000 шагах в день: вам не обязательно столько проходить

Еда с характером — тайские блюда, которые перевернут ваше представление о вкусе

3:43
Еда

Тайская кухня — это взрыв вкусов и ароматов, где каждая тарелка сочетает остроту, кислинку, сладость и насыщенный пряный аромат. Многие знают о том яме или пад тае, но на самом деле тайская гастрономия гораздо богаче. Вот 10 традиционных блюд, которые стоит попробовать, если вы хотите познакомиться с настоящими вкусами Таиланда.

том-ям
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
том-ям

Чем уникальна тайская кухня

Тайские повара редко следуют точным рецептам — важнее баланс и интуиция. Поэтому одно и то же блюдо в разных заведениях может отличаться.

Основные принципы:

  • Гармония кислого, сладкого, острого и солёного.
  • Использование свежих трав и специй: лайм, чили, лемонграсс, галангал.
  • Быстрое приготовление на сильном огне (стир-фрай, вок).
  • Микс китайских, индийских и местных традиций.

10 традиционных тайских блюд, которые стоит попробовать

1. Пад тай (Pad Thai) — классика уличной еды

Жареная рисовая лапша с яйцом, овощами, креветками или курицей, заправленная тамариндовой пастой и арахисом. Легенда тайского стритфуда.

2. Том ям (Tom Yum) — визитная карточка Таиланда

Пряный суп с морепродуктами, лемонграссом, листьями лайма и кокосовым молоком. Самая популярная вариация — том ям кунг (с креветками).

3. Том кха кай (Tom Kha Kai) — суп для тех, кто не любит остроту

Ароматный кокосовый суп с курицей и грибами, приправленный галангалом и чили. Менее жгучий, чем том ям, но такой же насыщенный.

4. Сом там (Som Tum) — хрустящий салат с зелёной папайей

Освежающий салат из молодой папайи, арахиса, сушёных креветок, помидоров и чили, заправленный лаймовым соком и рыбным соусом.

5. Пад си ю (Pad See Ew) — нежная альтернатива пад таю

Жареная рисовая лапша с соевым соусом, мясом и китайской брокколи. Менее кисло-сладкая, но с глубоким, карамельным вкусом.

6. Пат капрао (Phat Kaphrao) — рис с пряным мясом

Фарш из говядины или свинины, обжаренный с базиликом, чили и чесноком. Обычно подаётся с рисом и яйцом с жидким желтком.

7. Массаман карри (Massaman Curry) — тайская вариация индийского карри

Пряное тушёное мясо (обычно курица) с картошкой в кокосовом молоке, с добавлением карри, имбиря и корицы.

8. Зелёный карри (Kaeng Khiao Wan) — пряный, но нежный

Карри с кокосовым молоком, зелёным чили, баклажанами и базиликом. Вариант для любителей насыщенного сливочного вкуса с лёгкой остринкой.

9. Манго с клейким рисом (Khao Niao Mamuang) — десерт, который невозможно забыть

Сладкий клейкий рис, сваренный в кокосовом молоке, подаётся с сочным тайским манго. Настоящее наслаждение для гурманов.

10. Кхао пад (Khao Pad) — жареный рис, который любят все

Тайская версия плова — рис, обжаренный в воке с овощами, мясом и специями. Быстро, вкусно, сытно.

Тайская кухня — это искусство сочетания вкусов и текстур. Попробовав эти блюда, можно прочувствовать всю глубину гастрономической культуры Таиланда.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда
Недвижимость
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают
Колёса дороже, чем кажется — за что теперь придётся доплачивать
Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России
Как обустроить маленькую квартиру, чтобы она казалась просторнее
Развенчиваем миф о 10 000 шагах в день: вам не обязательно столько проходить
Еда с характером — тайские блюда, которые перевернут ваше представление о вкусе
Какие животные могут получить солнечные ожоги: ответ вас удивит
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Срок годности вашего ноутбука истёк? Узнайте, когда пора бежать за новым!
Коротко и ясно: Собчак матом объяснила депутату, почему его советы о мини-юбках неуместны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.