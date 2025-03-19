Еда с характером — тайские блюда, которые перевернут ваше представление о вкусе

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Тайская кухня — это взрыв вкусов и ароматов, где каждая тарелка сочетает остроту, кислинку, сладость и насыщенный пряный аромат. Многие знают о том яме или пад тае, но на самом деле тайская гастрономия гораздо богаче. Вот 10 традиционных блюд, которые стоит попробовать, если вы хотите познакомиться с настоящими вкусами Таиланда.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain том-ям

Чем уникальна тайская кухня

Тайские повара редко следуют точным рецептам — важнее баланс и интуиция. Поэтому одно и то же блюдо в разных заведениях может отличаться.

Основные принципы:

Гармония кислого, сладкого, острого и солёного.

Использование свежих трав и специй: лайм, чили, лемонграсс, галангал.

Быстрое приготовление на сильном огне (стир-фрай, вок).

Микс китайских, индийских и местных традиций.

10 традиционных тайских блюд, которые стоит попробовать

1. Пад тай (Pad Thai) — классика уличной еды

Жареная рисовая лапша с яйцом, овощами, креветками или курицей, заправленная тамариндовой пастой и арахисом. Легенда тайского стритфуда.

2. Том ям (Tom Yum) — визитная карточка Таиланда

Пряный суп с морепродуктами, лемонграссом, листьями лайма и кокосовым молоком. Самая популярная вариация — том ям кунг (с креветками).

3. Том кха кай (Tom Kha Kai) — суп для тех, кто не любит остроту

Ароматный кокосовый суп с курицей и грибами, приправленный галангалом и чили. Менее жгучий, чем том ям, но такой же насыщенный.

4. Сом там (Som Tum) — хрустящий салат с зелёной папайей

Освежающий салат из молодой папайи, арахиса, сушёных креветок, помидоров и чили, заправленный лаймовым соком и рыбным соусом.

5. Пад си ю (Pad See Ew) — нежная альтернатива пад таю

Жареная рисовая лапша с соевым соусом, мясом и китайской брокколи. Менее кисло-сладкая, но с глубоким, карамельным вкусом.

6. Пат капрао (Phat Kaphrao) — рис с пряным мясом

Фарш из говядины или свинины, обжаренный с базиликом, чили и чесноком. Обычно подаётся с рисом и яйцом с жидким желтком.

7. Массаман карри (Massaman Curry) — тайская вариация индийского карри

Пряное тушёное мясо (обычно курица) с картошкой в кокосовом молоке, с добавлением карри, имбиря и корицы.

8. Зелёный карри (Kaeng Khiao Wan) — пряный, но нежный

Карри с кокосовым молоком, зелёным чили, баклажанами и базиликом. Вариант для любителей насыщенного сливочного вкуса с лёгкой остринкой.

9. Манго с клейким рисом (Khao Niao Mamuang) — десерт, который невозможно забыть

Сладкий клейкий рис, сваренный в кокосовом молоке, подаётся с сочным тайским манго. Настоящее наслаждение для гурманов.

10. Кхао пад (Khao Pad) — жареный рис, который любят все

Тайская версия плова — рис, обжаренный в воке с овощами, мясом и специями. Быстро, вкусно, сытно.

Тайская кухня — это искусство сочетания вкусов и текстур. Попробовав эти блюда, можно прочувствовать всю глубину гастрономической культуры Таиланда.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.



