Традиция против тренда — стоит ли превращать круассан в хрустящий блин

В мире кулинарии всегда есть место экспериментам, и очередной тренд заставил гурманов спорить. Плоские круассаны — неожиданная вариация французской классики, которая стремительно набирает популярность. В соцсетях уже сотни видео, а в Корее такие круассаны стали настоящим хитом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain круассан

Что такое плоские круассаны

Технология проста: традиционный круассан раскатывают скалкой, затем запекают или обжаривают под прессом. В результате выпечка становится хрустящей, компактной и удобной для еды — больше не нужно бороться с разлетающимися крошками.

Почему этот тренд разделил гурманов

Поклонники новинки говорят, что плоский круассан — это удобный формат и интересный гастрономический эксперимент.

Приверженцы классики считают, что таким образом уничтожается главная ценность круассана — его слоистая и воздушная структура.

Как приготовить плоский круассан дома

Хотите понять, на чьей вы стороне?

Попробуйте сделать это блюдо самостоятельно:

Возьмите обычный круассан и аккуратно расплющите его скалкой. Разогрейте сковороду и обжарьте круассан под прессом до хрустящей корочки. Наслаждайтесь новым вкусом!

Такое блюдо уже называют "круассан табака", сравнивая с кулинарной техникой, используемой в грузинском цыплёнке табака.

Популярность плоских круассанов растёт, но готовы ли вы заменить традиционный вариант на эту необычную версию?

Уточнения

Круасса́н — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста. Очень популярный продукт французской кухни, подаётся на завтрак к кофе для взрослых или к какао («горячему шоколаду» по-французски) для детей; своеобразный символ этой страны.



