Традиция против тренда — стоит ли превращать круассан в хрустящий блин

В мире кулинарии всегда есть место экспериментам, и очередной тренд заставил гурманов спорить. Плоские круассаны — неожиданная вариация французской классики, которая стремительно набирает популярность. В соцсетях уже сотни видео, а в Корее такие круассаны стали настоящим хитом.
Технология проста: традиционный круассан раскатывают скалкой, затем запекают или обжаривают под прессом. В результате выпечка становится хрустящей, компактной и удобной для еды — больше не нужно бороться с разлетающимися крошками.
Хотите понять, на чьей вы стороне?
Попробуйте сделать это блюдо самостоятельно:
Такое блюдо уже называют "круассан табака", сравнивая с кулинарной техникой, используемой в грузинском цыплёнке табака.
Популярность плоских круассанов растёт, но готовы ли вы заменить традиционный вариант на эту необычную версию?
Круасса́н — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста. Очень популярный продукт французской кухни, подаётся на завтрак к кофе для взрослых или к какао («горячему шоколаду» по-французски) для детей; своеобразный символ этой страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!