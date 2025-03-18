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Традиция против тренда — стоит ли превращать круассан в хрустящий блин

Еда

В мире кулинарии всегда есть место экспериментам, и очередной тренд заставил гурманов спорить. Плоские круассаны — неожиданная вариация французской классики, которая стремительно набирает популярность. В соцсетях уже сотни видео, а в Корее такие круассаны стали настоящим хитом.

круассан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
круассан

Что такое плоские круассаны

Технология проста: традиционный круассан раскатывают скалкой, затем запекают или обжаривают под прессом. В результате выпечка становится хрустящей, компактной и удобной для еды — больше не нужно бороться с разлетающимися крошками.

Почему этот тренд разделил гурманов

  • Поклонники новинки говорят, что плоский круассан — это удобный формат и интересный гастрономический эксперимент.
  • Приверженцы классики считают, что таким образом уничтожается главная ценность круассана — его слоистая и воздушная структура.

Как приготовить плоский круассан дома

Хотите понять, на чьей вы стороне?

Попробуйте сделать это блюдо самостоятельно:

  1. Возьмите обычный круассан и аккуратно расплющите его скалкой.
  2. Разогрейте сковороду и обжарьте круассан под прессом до хрустящей корочки.
  3. Наслаждайтесь новым вкусом!

Такое блюдо уже называют "круассан табака", сравнивая с кулинарной техникой, используемой в грузинском цыплёнке табака.

Популярность плоских круассанов растёт, но готовы ли вы заменить традиционный вариант на эту необычную версию?

Уточнения

Круасса́н — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста. Очень популярный продукт французской кухни, подаётся на завтрак к кофе для взрослых или к какао («горячему шоколаду» по-французски) для детей; своеобразный символ этой страны.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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