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Еда, которая требует инструкцию — необычная паста из Японии сводит с ума гурманов

1:41
Еда

Тренды в еде появляются и исчезают, но некоторые остаются в памяти надолго. Сейчас все обсуждают необычное блюдо из токийского ресторана Meat & Cheese Forne, которое покорило соцсети. Это Single Noodle Beef Sirloin Carbonara - паста карбонара с одним гигантским листом лапши, кусочками стейка и сырым яичным желтком.

лапша
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лапша

Что это за паста и почему она так популярна

Лапша в этом блюде не похожа на обычные спагетти — она скорее напоминает раскатанный пласт лазаньи. Такая "монолапша" — популярный приём в Японии. В Киото, например, есть Ippon Udon, где в миске супа плавает всего одна длинная и толстая лапша.

Впечатляет и подача: гигантскую лапшу подают целым полотном, а посетители пытаются её съесть палочками. Но, как оказалось, без ножниц не обойтись — нарезав лапшу на куски, её легче смешивать с соусом.

Почему ресторан делает ставку на необычные блюда

Meat & Cheese Forne давно прославился необычными блюдами, которые моментально становятся вирусными.

В их меню уже есть:

  • Паста "Вулкан" с чернилами каракатицы.
  • Пицца "Чикаго", напоминающая гигантский кусок сыра.

Так что новая карбонара с монолапшой — продолжение успешной концепции. Стоимость блюда — 2900 ¥ (около 1800 ₽), но это не мешает любопытным гурманам выстраиваться в очередь.

Гигантская лапша уже покорила соцсети, а рестораны по всему миру начинают добавлять подобные блюда в меню. Будет ли это новый мировой тренд?

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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