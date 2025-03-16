Секрет бодрости и долголетия: этот напиток заменит вам кофе и лекарства — проверьте сами!

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирный чай славится своими удивительными свойствами: он укрепляет иммунитет, обладает омолаживающим эффектом, придает бодрость и энергию, а также обладает противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, заживляющим и другими полезными действиями.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Хотите приготовить вкусный и полезный имбирный чай? Мы предлагаем простой рецепт, который поможет вам насладиться этим напитком в полной мере.

Возьмите кусочек свежего корня имбиря, очистите его от кожуры и натрите на мелкой терке. Полученную кашицу переложите в чайник для заваривания. Залейте имбирь кипятком и добавьте сок лимона по вкусу. Накройте чайник крышкой и оставьте настаиваться на 10 минут. Ваш ароматный и полезный имбирный чай готов! Для улучшения вкуса и добавления дополнительных полезных свойств, можно добавить в каждую чашку пару листочков свежей мяты и ложку меда.

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).

