Секрет бодрости и долголетия: этот напиток заменит вам кофе и лекарства — проверьте сами!

Имбирный чай славится своими удивительными свойствами: он укрепляет иммунитет, обладает омолаживающим эффектом, придает бодрость и энергию, а также обладает противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, заживляющим и другими полезными действиями.
Хотите приготовить вкусный и полезный имбирный чай? Мы предлагаем простой рецепт, который поможет вам насладиться этим напитком в полной мере.
Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae).
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