Секрет бодрости и долголетия: этот напиток заменит вам кофе и лекарства — проверьте сами!

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Еда

Имбирный чай славится своими удивительными свойствами: он укрепляет иммунитет, обладает омолаживающим эффектом, придает бодрость и энергию, а также обладает противовоспалительным, обезболивающим, спазмолитическим, заживляющим и другими полезными действиями.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Хотите приготовить вкусный и полезный имбирный чай? Мы предлагаем простой рецепт, который поможет вам насладиться этим напитком в полной мере.

  1. Возьмите кусочек свежего корня имбиря, очистите его от кожуры и натрите на мелкой терке. Полученную кашицу переложите в чайник для заваривания.
  2. Залейте имбирь кипятком и добавьте сок лимона по вкусу.
  3. Накройте чайник крышкой и оставьте настаиваться на 10 минут.
  4. Ваш ароматный и полезный имбирный чай готов! Для улучшения вкуса и добавления дополнительных полезных свойств, можно добавить в каждую чашку пару листочков свежей мяты и ложку меда.

Уточнения

Имби́рь апте́чный или Имбирь лека́рственный, или Имбирь настоя́щий, или Имбирь обыкнове́нный (лат. Zīngiber officināle) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Имбирь семейства Имбирные (Zingiberaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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