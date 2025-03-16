Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Правильная посадка моркови: лучший метод для богатого урожая
После 65 лет вы будете высыпаться как младенец! Помогут эти тренировки
Схватила за волосы, порвала цепочку: две фанатки Меладзе устроили потасовку на концерте в Таллине
Сон и здоровье: почему двигательная активность во сне полезна для собак
Россия расширяет экспорт вина: новые рынки в Таиланде и Вьетнаме
Носим бандаж после родов правильно: секреты, которые помогут вам быстрее восстановиться
Как сделать стильное и безопасное освещение в гостиной с натяжным потолком
Миниатюрная модель органов человека совершила прорыв в медицине

Печёные яблоки: 6 убедительных причин поменять привычки и открыть для себя новый вкус

2:59
Еда

Печёные яблоки — это не только вкусное, но и чрезвычайно полезное лакомство. Для их приготовления лучше всего использовать плоды с плотной мякотью и неповрежденной кожурой. Просто удалите сердцевину с семенами и запеките яблоки в духовке или микроволновке. В духовке процесс займет около 20 минут, а в микроволновке — всего 5 минут.

печёные яблоки
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
печёные яблоки

Печёные яблоки можно есть и без добавок, но по вкусу они станут еще лучше, если добавить мед, корицу или лимонный сок. Этот десерт понравится и взрослым, и детям, а отсутствие сахара делает его низкокалорийным и диетическим, пишет болгарское издание Flagman.

Шесть причин включить печеные яблоки в свой рацион:

  1. Бережное воздействие на пищеварительную систему. При термической обработке жесткие волокна размягчаются, а кислоты разрушаются, что делает печеные яблоки более мягкими и безопасными для желудка и кишечника. Это особенно полезно для людей с заболеваниями ЖКТ.
  2. Детоксикация организма. Яблоки богаты пектинами, которые действуют как натуральные сорбенты. Они поглощают токсины и выводят их из организма, а также защищают стенки кишечника. Это помогает при вздутии живота, диарее и других проблемах с пищеварением.
  3. Микроэлементы без железа. Хотя яблоки содержат калий, кальций, селен и йод, они не являются рекордсменами по содержанию железа. Этот микроэлемент лучше всего усваивается из продуктов животного происхождения.
  4. Выведение излишков соли и воды. Пектины, содержащиеся в яблоках, помогают избавиться от лишней воды и соли в организме, что особенно полезно при гипертонии и склонности к отекам. Регулярное употребление печеных яблок способствует снижению артериального давления и улучшению работы почек.
  5. Снижение уровня холестерина. Печёные яблоки помогают нормализовать холестериновый обмен, снижая уровень "плохого" холестерина. Диетологи рекомендуют включать их в рацион для поддержания здоровья сосудов и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  6. Помощь в похудении. Печёные яблоки — низкокалорийный продукт, содержащий до 120 калорий в одном крупном яблоке. Благодаря высокому содержанию клетчатки и пектина, они надолго сохраняют чувство сытости, не провоцируя резкого повышения уровня инсулина и приступов голода. Свежие яблоки, напротив, стимулируют выработку желудочного сока и усиливают аппетит, поэтому их часто рекомендуют давать детям перед едой. А вот печеные яблоки обладают противоположным эффектом: они снижают аппетит и способствуют длительному чувству насыщения.

Уточнения

Печёные яблоки — сладкое блюдо из яблок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Авто
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам Аудио 
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат
Садоводство, цветоводство
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат Аудио 
Только этот метод спасёт кожу от старения — почему им пользуются все
Красота и стиль
Только этот метод спасёт кожу от старения — почему им пользуются все Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Правильная посадка моркови: лучший метод для богатого урожая
После 65 лет вы будете высыпаться как младенец! Помогут эти тренировки
Схватила за волосы, порвала цепочку: две фанатки Меладзе устроили потасовку на концерте в Таллине
Сон и здоровье: почему двигательная активность во сне полезна для собак
Россия расширяет экспорт вина: новые рынки в Таиланде и Вьетнаме
Носим бандаж после родов правильно: секреты, которые помогут вам быстрее восстановиться
Как сделать стильное и безопасное освещение в гостиной с натяжным потолком
Миниатюрная модель органов человека совершила прорыв в медицине
Сладкая угроза: ледяные напитки с глицерином вызывают судороги у детей
Баклажаны требуют особого подхода: 5 важных шагов к хорошему урожаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.