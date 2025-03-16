Печёные яблоки: 6 убедительных причин поменять привычки и открыть для себя новый вкус

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Печёные яблоки — это не только вкусное, но и чрезвычайно полезное лакомство. Для их приготовления лучше всего использовать плоды с плотной мякотью и неповрежденной кожурой. Просто удалите сердцевину с семенами и запеките яблоки в духовке или микроволновке. В духовке процесс займет около 20 минут, а в микроволновке — всего 5 минут.

Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ печёные яблоки

Печёные яблоки можно есть и без добавок, но по вкусу они станут еще лучше, если добавить мед, корицу или лимонный сок. Этот десерт понравится и взрослым, и детям, а отсутствие сахара делает его низкокалорийным и диетическим, пишет болгарское издание Flagman.

Шесть причин включить печеные яблоки в свой рацион:

Бережное воздействие на пищеварительную систему. При термической обработке жесткие волокна размягчаются, а кислоты разрушаются, что делает печеные яблоки более мягкими и безопасными для желудка и кишечника. Это особенно полезно для людей с заболеваниями ЖКТ. Детоксикация организма. Яблоки богаты пектинами, которые действуют как натуральные сорбенты. Они поглощают токсины и выводят их из организма, а также защищают стенки кишечника. Это помогает при вздутии живота, диарее и других проблемах с пищеварением. Микроэлементы без железа. Хотя яблоки содержат калий, кальций, селен и йод, они не являются рекордсменами по содержанию железа. Этот микроэлемент лучше всего усваивается из продуктов животного происхождения. Выведение излишков соли и воды. Пектины, содержащиеся в яблоках, помогают избавиться от лишней воды и соли в организме, что особенно полезно при гипертонии и склонности к отекам. Регулярное употребление печеных яблок способствует снижению артериального давления и улучшению работы почек. Снижение уровня холестерина. Печёные яблоки помогают нормализовать холестериновый обмен, снижая уровень "плохого" холестерина. Диетологи рекомендуют включать их в рацион для поддержания здоровья сосудов и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помощь в похудении. Печёные яблоки — низкокалорийный продукт, содержащий до 120 калорий в одном крупном яблоке. Благодаря высокому содержанию клетчатки и пектина, они надолго сохраняют чувство сытости, не провоцируя резкого повышения уровня инсулина и приступов голода. Свежие яблоки, напротив, стимулируют выработку желудочного сока и усиливают аппетит, поэтому их часто рекомендуют давать детям перед едой. А вот печеные яблоки обладают противоположным эффектом: они снижают аппетит и способствуют длительному чувству насыщения.

Уточнения

Печёные яблоки — сладкое блюдо из яблок.

