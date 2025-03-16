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Этот секретный ингредиент превратит ваш плов в кулинарный шедевр: вы удивитесь результату!

1:27
Еда

Плов — это не просто вкусное и сытное блюдо, это кулинарное искусство, завоевавшее популярность во всём мире. Однако, чтобы приготовить настоящий плов, недостаточно просто следовать рецепту. Только опытные повара знают все тонкости и секреты этого блюда.

Плов на деревянной посуде
Фото: commons.wikimedia.org by Sammmsammm212, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов на деревянной посуде

В интернете можно найти множество рецептов плова, но не все из них передают истинный вкус и аромат этого блюда. Основные ингредиенты плова — мясо, рис, морковь, лук и чеснок — знакомы каждому. Но есть один важный компонент, о котором часто забывают, а ведь именно он делает плов по-настоящему насыщенным и вкусным.

Этим секретным ингредиентом является курдючный жир. Он придаёт плову неповторимый вкус и аромат, но оставляет после себя специфический привкус, который не всем нравится. Если вы хотите избежать этого привкуса, можно заменить курдючный жир изюмом.

Перед добавлением изюма его необходимо тщательно промыть и замочить в холодной воде на один час. Это поможет избавиться от лишней соли и сделает сухофрукты мягкими и сочными. Добавлять изюм следует в самом конце приготовления, вместе с чесноком. Даже за короткое время он успеет отдать свой вкус и аромат плову, сделав его ещё более аппетитным и ароматным.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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