Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы

Богатые питательными веществами продукты не всегда должны быть экзотическими, настоящие суперпродукты часто можно найти в наших холодильниках и кладовых. Сардины, мед, квашеная капуста и яйца — отличные источники витаминов и минералов. Целостный подход к питанию предполагает использование местных и сезонных продуктов наилучшего качества. Вот список, который поможет вам начать.
Никола Ротбауэрова, повар и сторонник целостного подхода, в интервью чешскому изданию Magazin.aktualne сообщила, что важно рассматривать еду как комплексный фактор, влияющий на наше благополучие. Целостное питание — это образ жизни, а не диета, основанная на отказе от продуктов промышленной обработки. В список суперпродуктов, составленный экспертом, входят продукты, которые многие обычно находят у себя дома, местные и наилучшего качества.
Сливочное масло.
При выборе сливочного масла обращайте внимание на его качество и следите за потреблением. Идеальным считается масло из молока коров, выкормленных травой. Сливочное масло богато витаминами A, D, E и K2, полезными насыщенными жирами и минералами. Оно поддерживает здоровье клеток, гормональный баланс, кожу, кости и иммунную систему, улучшает зрение и обладает противовоспалительным действием. Сливочное масло легко включить в рацион: используйте его в холодных блюдах, кулинарии и выпечке, подавайте с хлебом или тостами, добавив щепотку соли. Популярный десерт среди сторонников холистического питания — масло в нарезанном сушеном финике.
Пчелиная пыльца
Пчелиная пыльца, мелкие золотистые зерна, содержит витамины B, C и E, цинк, селен и магний, поддерживает нервную систему и очищает организм от токсинов. Включайте ее в рацион утром натощак, добавляйте в смузи, йогурт, кашу или салат, начиная с чайной ложки из-за риска аллергии.
Имбирь. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет, выводит токсины, содержит витамины В и С, калий и магний. Он поддерживает пищеварение, помогает при вздутии живота и успокаивает нервную систему. Идеальное применение — горсть тертого имбиря, залитая горячей водой, с добавлением меда и лимона. Имбирь можно использовать в кулинарии, смузи, сушить и ферментировать. Засахаренный имбирь — стимулирующее лакомство.
Яйца. Кардиологи рекомендуют употреблять не более четырех яиц в неделю, но диетологи с этим не согласны. Яйца содержат легкоусвояемые белки, витамины В12, D, E, К и А, кальций, железо, магний и калий. Они обладают высокой биологической ценностью и вносят вклад в формирование мышечной массы. Выбирайте яйца с учетом их происхождения и качества, сочетайте их с органической капустой, зеленью, шпинатом, грибами или продуктами из козьего молока. Они подходят для блинов и торто
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