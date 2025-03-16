Забудете о болезнях: ТОП-9 продуктов, доступных каждому — укрепят иммунитет и нервы

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6:00
Еда

Богатые питательными веществами продукты не всегда должны быть экзотическими, настоящие суперпродукты часто можно найти в наших холодильниках и кладовых. Сардины, мед, квашеная капуста и яйца — отличные источники витаминов и минералов. Целостный подход к питанию предполагает использование местных и сезонных продуктов наилучшего качества. Вот список, который поможет вам начать.

Мёд
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мёд

Никола Ротбауэрова, повар и сторонник целостного подхода, в интервью чешскому изданию Magazin.aktualne сообщила, что важно рассматривать еду как комплексный фактор, влияющий на наше благополучие. Целостное питание — это образ жизни, а не диета, основанная на отказе от продуктов промышленной обработки. В список суперпродуктов, составленный экспертом, входят продукты, которые многие обычно находят у себя дома, местные и наилучшего качества.

  1. Козье молоко. Козье молоко гармонизирует пищеварение, иммунитет и нервную систему. Оно содержит меньше казеина, вызывающего аллергическую реакцию, и богато питательными веществами, такими как кальций, фосфор, калий, магний и витамины A, D и B. Оно поддерживает здоровье кишечника и защищает от окислительного стресса. Включайте его в рацион в виде йогурта, кефира или сыра, а также овсяной или гречневой каши.
  2. Сардины. Сардины богаты омега-3 жирными кислотами, белком, витаминами D и B12, а также кальцием. Они снижают воспаление, поддерживают рост мышц, здоровье кожи и нервной системы, укрепляют иммунитет и снижают уровень холестерина. Ешьте сардины вместе с косточками, которые распадаются в пище. Они идеально подходят для намазок с яйцом и зеленым луком, томатным соусом для пасты или с хлебом из закваски и фермерским маслом.
  3. Мёд. Мед богат антиоксидантами, витаминами B и C, минералами, такими как калий, кальций, магний и железо. Он помогает при усталости, выводит токсины, успокаивает нервную систему и способствует сну. Он обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и может помочь в лечении акне и экземы. Используйте мёд в напитках, выпечке и в качестве маски для лица. При температуре выше 40 градусов мед теряет полезные вещества.
  4. Квашеная капуста. Квашеная капуста богата пробиотиками, витаминами C, B и K, а также минералами, включая калий и кальций. Она укрепляет иммунную систему. Готовьте её дома или покупайте качественную в магазинах здорового питания. Избегайте пастеризованной или стерилизованной квашеной капусты в рассоле.
  5. Субпродукты. Субпродукты, такие как печень, сердце или почки, богаты витаминами, минералами и белками. Они поддерживают иммунную систему и кроветворение, повышают уровень энергии и укрепляют здоровье кожи. Используйте их для приготовления паштета или обжарьте в топленом масле со специями, такими как розмарин, тмин, лук-шалот и чеснок. Сочетайте с жареными овощами или хрустящими тостами из закваски.

  6. Сливочное масло.

    При выборе сливочного масла обращайте внимание на его качество и следите за потреблением. Идеальным считается масло из молока коров, выкормленных травой. Сливочное масло богато витаминами A, D, E и K2, полезными насыщенными жирами и минералами. Оно поддерживает здоровье клеток, гормональный баланс, кожу, кости и иммунную систему, улучшает зрение и обладает противовоспалительным действием. Сливочное масло легко включить в рацион: используйте его в холодных блюдах, кулинарии и выпечке, подавайте с хлебом или тостами, добавив щепотку соли. Популярный десерт среди сторонников холистического питания — масло в нарезанном сушеном финике.

  7. Пчелиная пыльца

    Пчелиная пыльца, мелкие золотистые зерна, содержит витамины B, C и E, цинк, селен и магний, поддерживает нервную систему и очищает организм от токсинов. Включайте ее в рацион утром натощак, добавляйте в смузи, йогурт, кашу или салат, начиная с чайной ложки из-за риска аллергии.

  8. Имбирь. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет, выводит токсины, содержит витамины В и С, калий и магний. Он поддерживает пищеварение, помогает при вздутии живота и успокаивает нервную систему. Идеальное применение — горсть тертого имбиря, залитая горячей водой, с добавлением меда и лимона. Имбирь можно использовать в кулинарии, смузи, сушить и ферментировать. Засахаренный имбирь — стимулирующее лакомство.

  1. Яйца. Кардиологи рекомендуют употреблять не более четырех яиц в неделю, но диетологи с этим не согласны. Яйца содержат легкоусвояемые белки, витамины В12, D, E, К и А, кальций, железо, магний и калий. Они обладают высокой биологической ценностью и вносят вклад в формирование мышечной массы. Выбирайте яйца с учетом их происхождения и качества, сочетайте их с органической капустой, зеленью, шпинатом, грибами или продуктами из козьего молока. Они подходят для блинов и торто

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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