Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы разнообразить меню в период Великого поста, удивить своих близких и пополнить кулинарную коллекцию новым рецептом, приготовьте ароматный и аппетитный салат "Грузинский".

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с шампиньонами и морковью

Для него вам понадобятся:

400 граммов свежих шампиньонов;

1 луковица;

2 средние моркови;

10 мелких маринованных огурчиков;

1 банка консервированной фасоли;

1-2 зубчика чеснока;

приправа хмели-сунели по вкусу;

постный майонез для заправки;

растительное масло для обжаривания.

Приготовление

Начните с подготовки ингредиентов: шампиньоны нарежьте кубиками, лук и морковь — мелкими кусочками. Обжарьте их на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Когда овощи будут готовы, переложите их в салатник. Добавьте нарезанные маринованные огурчики, консервированную фасоль, измельчённый чеснок и приправу хмели-сунели. Тщательно перемешайте все компоненты и заправьте салат постным майонезом.

Вот и всё! Этот питательный и насыщенный салат "Грузинский" станет отличным дополнением к вашему столу в дни поста, а также порадует ваших близких своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.



Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

