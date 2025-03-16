Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста

Чтобы разнообразить меню в период Великого поста, удивить своих близких и пополнить кулинарную коллекцию новым рецептом, приготовьте ароматный и аппетитный салат "Грузинский".
Для него вам понадобятся:
Приготовление
Вот и всё! Этот питательный и насыщенный салат "Грузинский" станет отличным дополнением к вашему столу в дни поста, а также порадует ваших близких своим вкусом и ароматом.
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