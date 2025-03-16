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Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста

1:17
Еда

Чтобы разнообразить меню в период Великого поста, удивить своих близких и пополнить кулинарную коллекцию новым рецептом, приготовьте ароматный и аппетитный салат "Грузинский".

Салат с шампиньонами и морковью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с шампиньонами и морковью

Для него вам понадобятся:

  • 400 граммов свежих шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • 2 средние моркови;
  • 10 мелких маринованных огурчиков;
  • 1 банка консервированной фасоли;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • приправа хмели-сунели по вкусу;
  • постный майонез для заправки;
  • растительное масло для обжаривания.

Приготовление

  1. Начните с подготовки ингредиентов: шампиньоны нарежьте кубиками, лук и морковь — мелкими кусочками. Обжарьте их на растительном масле до мягкости и золотистого цвета.
  2. Когда овощи будут готовы, переложите их в салатник. Добавьте нарезанные маринованные огурчики, консервированную фасоль, измельчённый чеснок и приправу хмели-сунели.
  3. Тщательно перемешайте все компоненты и заправьте салат постным майонезом.

Вот и всё! Этот питательный и насыщенный салат "Грузинский" станет отличным дополнением к вашему столу в дни поста, а также порадует ваших близких своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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